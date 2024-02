Ahora, el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) no sólo es una celebración para los gaditanos, sino que se ha convertido en uno de los momentos de entretenimiento favorito de muchos otros españoles, que tratan de conseguir entradas (con poco éxito, la verdad) y, en ausencia de presencia, optan por seguir el concurso desde sus casas.

Y también desde casa se puede ver la puntuación que recibe cada una de las agrupaciones, aunque por ahora, no la oficial. Las puntuaciones oficiales del COAC no se conocen hasta que se termina cada fase, por lo que los puntos que van recibiendo los coros, cuartetos, chirigotas y comparsas son los que proceden de los jurados no oficiales que han hecho de una gran diversión su trabajo durante algo más de un mes. En laSexta.com, para facilitaros el trabajo, os recopilamos los puntos de cada categoría que van otorgando los jueces paralelos de algunos de los principales diarios regionales de Cádiz.

