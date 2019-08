'Callaíta', de Bad Bunny, se proclama la canción favorita de los usuarios españoles de Spotify en un ranking que recoge las 10 canciones más escuchadas del verano 2019. Los españoles han hecho favorito este tema del artista puertorriqueño que ha cosechado 240 millones de reproducciones, incluyéndose en los Top 50 nacional y global de la plataforma digital musical, además de llegar, en diversas ocasiones, a los primeros puestos.

Por si no fuera suficiente, Bad Bunny continúa en la lista de los temas más escuchados en verano, esta vez, con dos colaboraciones: 'Soltera', remix junto a Daddy Yankee y Lunay, y en cuarto lugar, acompañado de J Balvin y Jhay Cortez, con la canción 'No me conoce'. El bronce veraniego recae en 'Otro trago' de Sech, con la participación de Darell.

El fenómeno de 'China' se encuentra en el ecuador del ranking. Esta canción firmada por Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G con J Balvin y Ozuna, es la única en España que superó los 5 millones de reproducciones en una semana, según datos de Spotify.

El sexto puesto lleva el nombre de Don Patricio junto a Cruz Cafuné con 'Contando lunares', y el séptimo lugar es para 'Cristina', de J Quiles, Nacho y Maffio con Shelow Shaq. 'Con Altura' se posiciona en el número ocho con más de 230 millones de reproducciones. El tema de Rosalía y J Balvin con El Guincho, recién galardonada en los Video Music Awards de MTV, ha convertido a la catalana en la primera artista española en conseguir un VMA.

El 'top 10' de canciones del verano en España lo cierran dos temas románticos: 'Señorita', de Shawn Mendes y Camila Cabello, con más de medio millón de reproducciones, y '11 PM', de Maluma.

Ranking internacional

Aunque ocupen el puesto noveno en la lista de las canciones más escuchadas por los españoles en Spotify, Mendes y Cabello son los intérpretes de la canción más escuchada en todo el mundo condesde su lanzamiento en junio. 'Señorita', galardonada en los VMAs, lideró las listas de éxitos durante ocho semanas consecutivas.

La segunda posición la ocupan Ed Sheeran y Justin Bieber con 'I Don't Care', seguido de "bad guy" de Billie Eilish, y "Old Town Road", el remix de Billy Ray Cyrus y Lil Nas X.

La emergencia del español como idioma musical internacional se prueba con la presencia de las mencionadas 'Callaíta', en el quinto lugar, y 'Otro trago', en séptima posición. Entre medias figura 'Beautiful people', de nuevo de Ed Sheeran (en este caso con Khalid), y cierran el "top 10" 'Someone You Loved', de Lewis Capaldi, y dos canciones de Post Malone: 'Goodbyes' con Young Thug, y 'Sunflower - Spider-Man: Into the Spider-Verse', su colaboración con Swae Lee.