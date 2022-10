El icónico actor Bill Murray vive los días más complicados de su carrera en mitad de una oleada de denuncias por comportamiento inapropiado y acoso. La semana pasada, la película en la que estaba trabajando, 'Being Mortal', fue suspendida debido a esas conductas por parte de Murray, de 72 años.

La productora del largometraje, Searchlight Pictures, tomó esta decisión después de una investigación de tres días iniciada por una queja de una trabajadora del rodaje. A raíz de esta noticia, en los últimos días se han conocido más testimonios de actores y actrices que han sufrido esas actitudes inapropiadas por parte de Murray.

En declaraciones a la CNBC, Murray aseguró que actuó de una forma que pensaba que era divertida, pero que no fue "tomado de tal manera". "El mundo es diferente a cómo era cuando yo era un niño pequeño", lamentaba. Según desveló la web 'Puck', Murray pagó 100.000 dólares a la mujer que denunció estas conductas, la cual era "mucho más joven que él". Una fuente del rodaje califica las prácticas del actor como "completamente sexuales".

Antes de esta acusación, la actriz Lucy Liu afirmó que Murray la insultó durnate el rodaje de 'Los ángeles de Charlie', mientras que el actor Richard Dreyfuss reveló que le había tirado un cenicero mientras trabajaban en el rodaje de '¿Qué pasa con Bob?'. Para Liu, las actitudes que sufrió por parte de Murray fueron "imperdonables e inaceptables".

Esta semana, el actor Seth Green también se ha sumado a las quejas por el comportamiento del actor. El episodio que él vivió se remonta a cuando tenía apenas 9 años, durante una grabación de 'Saturday Night Live'. El joven Green estaba sentado en el brazo de una silla del set, momento en el que apareció Murray protestando porque esa silla, decía, era suya.

"Me levantó por los tobillos, me sostuvo boca abajo y me colgó de un cubo de basura. Me dijo: 'La basura va al cubo de la basura'. Yo estaba gritando, moví mis brazos, los agité salvajemente, tuve contacto total con sus pelotas. Me tiró a la papelera y la papelera se cayó. Estaba horrorizado. Me escapé, me escondí debajo de la mesa en mi camerino y simplemente lloré", recuerda.

Rob Schneider, también de 'Saturday Night Live', afirmó que Murray "odiaba absolutamente" a todos los miembros del programa cuando volvió como protagonista invitado, especialmente a Adam Sandler y a Chris Farley.

Ahora queda por conocer si estas han sido las últimas acusaciones que llegan a Murray por su comportamiento a lo largo de su amplia carrera frente a las cámaras. El actor es ampliamente conocido por sus papeles en 'Atrapado en el Tiempo', 'Los Cazafantasmas', 'Lost in Translation' o 'Space Jam'.