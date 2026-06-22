Los Beatles están en España: comienza el rodaje en Cataluña y Andalucía de cuatro películas para recordar los mejores años de los de Liverpool

Los detalles Barcelona y Tarragona han sido dos de las localizaciones elegidas para rodar los cuatro films que se estrenarán en los cines dentro de dos años, aunque también filmarán en Andalucía.

Los Beatles vuelven a España, aunque esta vez a través de los actores que los interpretarán en cuatro películas dirigidas por Sam Mendes, cuyo estreno simultáneo está previsto para 2028. El rodaje se lleva a cabo en Cataluña, con planes de filmar también en Andalucía. Este proyecto busca recrear los momentos más icónicos de la banda, como su segundo concierto en 'The Ed Sullivan Show'. En 1965, los Beatles visitaron por primera vez España, actuando en Madrid y Barcelona, generando gran revuelo a pesar de la desaprobación del régimen franquista. Ahora, actores como Paul Mescal y Barry Keoghan dan vida a John, Paul, George y Ringo.

Los Beatles están en España. Al menos, tenemos a los cuatro actores que van a dar vida a los músicos y estrellas de Liverpool en las cuatro películas que se estrenarán dentro de dos años. El proyecto, que pretende contar los mejores años de la banda, ya se está rodando entre Barcelona y Tarragona.

Las cuatro películas se estrenarán de forma simultánea en 2028 y contarán con la firma, con la dirección de Sam Mendes. Ya están en plena filmación en Cataluña, pero también se pasarán por Andalucía.

La verdad es que no es la primera vez que España recibe a los Beatles. "La recepción que se les hace en Madrid es apoteósica", decía el NODO en el año 1965. Esa fecha, jamás será olvidada por los fans españoles de The Beratles, porque fue cuando visitaron por primera vez nuestro país. Exactamente, actuaron y se dejaron ver por Madrid y Barcelona.

Llevaron y revolucionaron todo y a todos. Y eso que al régimen franquista no le hacía mucha gracia su presencia. "Por fin, salen los melenudos al escenario", fueron las palabras escogidas por la televisión franquista, por el NODO, para definir a los músicos. Mientras tanto, en el estadio solo se escuchaban gritos de los fans.

60 años después tenemos de vuelta a España a los Beatles. Mejor dicho, a sus dobles. Ya están rodando en Cataluña los cuatro actores elegidos para dar vida en la gran pantalla a John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr.

Sam Mendes, el director que hará las películas, ha elegido Cataluña y Andalucía para recrear algunos de los mejores momentos de la banda del rock. Como, por ejemplo, su segundo concierto en el mítico programa 'The Ed Sullivan Show', en 1964, por el que tuvieron que viajar hasta Miami Beach. La limusina que los paseó por Florida aquellos días, recorre ahora las calles de Salou.

Sa sabemos que Paul Mescal, Harris Dickinson, Barry Keoghan y Joseph Quinn no son los Beatles de verdad.., pero verlos en nuestro país caracterizados como John, Paul, Ringo y George es lo más cerca que vamos a estar de volver a vivir aquel momento.

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