"Cinco años regañándome más que mi madre": la emotiva despedida de Javier Bastida a Cristina Pardo en Más Vale Tarde

El programa ha emitido un vídeo recopilatorio con algunos de los mejores momentos entre ambos. En las imágenes se pueden ver las constantes bromas de Pardo sobre la ropa de Bastida, sus intentos de "ligar durante los directos", su afición a la lotería o incluso sus peculiares reportajes. Sin embargo, tras el humor ha llegado la emoción.

La despedida de la periodista y presentadora Cristina Pardo en Más Vale Tarde ha dejado uno de los momentos más emotivos que se recuerdan en el programa. Tras años al frente del espacio de laSexta, Pardo ha recibido el cariño de sus compañeros en una jornada marcada por los recuerdos, las bromas y alguna que otra lágrima.

Uno de los momentos más destacados llegó de la mano del reportero Javier Bastida, quien quiso dedicarle unas palabras cargadas de humor y afecto. Antes de comenzar, recordó entre risas la peculiar relación que ambos han mantenido durante estos años en televisión: "Cinco años regañándome más que mi madre", bromeó Bastida.

"Mi madre a veces decía 'oye, que te pongan el libro de familia porque esta mujer no para de regañarte", ha contado. El programa ha emitido un vídeo recopilatorio con algunos de los mejores momentos entre ambos.

En las imágenes se pueden ver las constantes bromas de Cristina Pardo sobre la ropa de Bastida, sus intentos de "ligar durante los directos", su afición a la lotería o incluso sus peculiares reportajes. Sin embargo, tras el humor ha llegado la emoción.

Bastida, emocionado, ha reconocido que estaba teniendo dificultades para contener las lágrimas. El periodista ha recordado cómo había conocido personalmente a Pardo y ha destacado el vínculo que habían construido durante estos años de trabajo compartido.

"Yo conocí a Cristina Pardo después de verla toda la vida en televisión. Un día me invitó a su pueblo, a Maella, y la ví corriendo por las calles cuando era pequeña", explicó emocionado. Finalmente, quiso agradecerle todo lo vivido durante esta etapa profesional con un sencillo pero sentido mensaje: "Gracias por tanto". La presentadora respondió con palabras igualmente cariñosas: "Me he alegrado mucho de conocerte".

El momento concluyó con nuevas bromas entre ambos, manteniendo el tono de complicidad que siempre ha caracterizado su relación. Entre referencias a anécdotas compartidas, confidencias sobre el pueblo de Pardo y hasta una divertida "custodia compartida".

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