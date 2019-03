El arte vivió en 2013 el mejor año de su historia

Los compradores de Asia, Oriente Medio y Rusia han convertido 2013 en el mejor año de la historia de las subastas de arte, con 8.700 millones de euros en ventas, con Basquiat reinando en un "top 100" de artistas contemporáneos en el que solo aparecen cuatro latinos. Según el informe anual que elabora la consultora Artprice, que maneja datos sobre cotizaciones, índices de arte y resultados sobre unos 500.000 artistas, 2013 "ha sido el mejor año jamás registrado en la historia de las subastas, con las mejores ventas de Christie's en 247 años de historia, marcada por el crecimiento del arte de posguerra y contemporáneo".

El récord absoluto de adjudicación para una obra de arte fue para el británico Francis Bacon, que alcanzó los 92,4 millones de euros. Los tres artistas contemporáneos más rentables para los operadores de ventas fueron Jean-Michel Basquiat, Jeff Koons y Christopher Wool: 227,9 millones de euros en adjudicaciones en los últimos doce meses, un 21,7% de todo el mercado mundial. La demanda, señala Artprice, ha sido globalizada, en especial con compradores de Asia, de Oriente Medio y de Rusia, "que tienen un apetito voraz" por los artistas emblemáticos del siglo XX, "arrebatándose un récord tras otro".

El mercado español, indican, presenta "cifras catastróficas", con unos ingresos por arte contemporáneo hasta un 62% más bajos y sobre todo con una tasa de obras no vendidas "extremadamente inquietante", ya que más del 70 % de las obras contemporáneas subastadas este año no encontraron comprador, frente a una tasa de obras no vendidas a escala mundial del 37,3 %. Este dato, afirma Artprice, es "desastroso" para el mercado español y demuestra que una crisis económica y social puede afectar "gravemente" a una plaza "dinámica pero con carencias en términos de gama alta". "España es un vivero de grandes obras y artistas subestimados", añade. El único español que aparece en la lista, y que es también el primer hispano, es Miquel Barceló (Mallorca, 1957), que ocupa el puesto 42 con 3,8 millones de euros por 34 piezas.

La fortaleza del mercado contemporáneo se apoya en un número muy reducido de firmas, con el neoyorquino Jean-Michel Basquiat (1960-1988) en primera línea y cuyas ventas suponen el 21 % de todo lo que se vende en Estados Unidos. Nueva York, capital mundial del mercado de alta gama, acapara la actividad, con un 45% de las adjudicaciones millonarias, frente al 25% de Londres y China, y al 5% compartido por Francia, Asia (excluida China) y Oriente Medio. En cuanto a China, el artista de 2013 es Zeng Fanzhi (Wuhan, 1964), que ocupa la cuarta posición mundial gracias a los 25,1 millones de euros en ingresos conseguidos con la venta de 45 lotes hasta junio pasado. Se trata del primer artista contemporáneo chino que aparece en esta lista, en la que precede a su compatriota Zhou Chunya situándose justo detrás del estadounidense Christopher Wool, del que le separan 74.500 euros.