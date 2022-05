Antonio Resines ha desvelado que tras su paso por la UCI por un contagio de coronavirus, ahora sufre "COVID persistente", aunque a pesar de ello dice estar "en plena forma" y en "un estado magnífico".

"Tengo lo que se llama COVID persistente. Lo tiene todo el mundo que ha pasado el COVID, fundamentalmente los que han pasado por la UCI. No he perdido el sentido del gusto y del olfato, pero me duelen las articulaciones", ha asegurado en una entrevista en El Hormiguero.

El actor aprovechó la visita al programa para explicar de nuevo el duro trance que pasó tras contagiarse. "Estuve tres o cuatro días en casa. Me empecé a poner bastante malo. Me puse el aparatito que mide la saturación de oxígeno en sangre. Desde el principio lo tenía muy bajo. Hay un momento ya que me pongo malo. Mi señora me dice que dice que me vio directamente gris", explicó.

"Entonces llamamos al SAMUR, me metieron corticoides a lo bestia. Me recuperé un poco y de ahí directamente me llevaron a urgencias. Me hicieron una placa y tenía los pulmones con neumonía doble bilateral, que suena horroroso y consiste básicamente en que no puedes respirar", dijo el actor.

Tras ese trance, Resines ya fue ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos: "El oxígeno de la bombona no me daba para respirar. Me pasaron a la UCI. Te ponen un bicho tremendo, que es como bicho de Allien en la cara y tampoco funcionaba. Y a los cuatro o cinco días me entubaron. Pero yo no me enteré de nada. Hay una parte de seis días que no recuerdo nada". El actor recibió el alta el pasado 12 de febrero.