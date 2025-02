Aitana Sánchez-Gijón, muy crítica: "Hay que tener miedo a los nuevos imperialismos y las limpiezas étnicas"

"No hay que tener miedo a la cultura, sino que hay que tener miedo a la ignorancia, a la indiferencia, a la mentira, al fanatismo y a la violencia, también a la guerra", ha agregado la actriz galardonada con el premio Goya de Honor 2025.

La actriz Aitana Sánchez-Gijón, ganadora del premio Goya de Honor 2025, que homenajea su extensa trayectoria profesional en el cine español y también internacional; ha condenado los "nuevos imperialismos" y las "limpiezas étnicas".

Parafraseando unas palabras que dijo la actriz Marisa Paredes, recientemente fallecida, en una gala de los Goya, la galardonada ha señalado que "no hay que tener miedo a la cultura, sino que hay que tener miedo a la ignorancia, a la indiferencia, a la mentira, al fanatismo y a la violencia, también a la guerra". Pero "también a los nuevos imperialismos y a las limpiezas étnicas", ha señalado, añadiendo estas palabras a las palabras de la recientemente fallecida actriz. "Seguro que estaría de acuerdo", ha agregado.

Una reivindicación que ha hecho estallar en un sonoro aplauso a los invitados y asistentes a los premios Goya 2025, una edición que se ha celebrado en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada.

La actriz, que fue presidenta de la Academia de Cine antes de cumplir los 30 años, ha dedicado el premio, entre otras, a las cuatro únicas directoras mujeres con las que ha trabajado a lo largo de su carrera, celebrando que cada vez sean más en el cine.

"Permitidme que de los más de 40 directores con los que he tenido la fortuna de rodar, mencione el nombre de las cuatro únicas directoras: a Patricia Ferreira, que nos dejó hace poco más de un año y que fue una de las pioneras en ponerse detrás de la cámara y contar sus propias historias cuando para las mujeres estaba casi todo vedado. Por suerte están cambiando las cosas, hoy sois muchas más y, no solo directoras y guionistas, también productoras, sonidistas, directoras de fotografía, foquistas, operadoras de cámara o ayudantes de dirección. ¡Ya va siendo hora, compañeras! ¡El cine es un empeño colectivo!", ha asegurado.

Aitana Sánchez-Gijón ha recogido el 'cabezón' de manos de su amiga, Maribel Verdú, a quien conoce desde que eran "niñas" -como ha indicado esta última- y con quien no ha dudado en fundirse en un cálido abrazo. "Nunca me había hecho tanta ilusión entregar un premio", ha declarado la actriz de 'El laberinto del fauno', quien ha agregado que "no se trata de un Goya de Honor, es un Goya de amor" el que ha recibido Sánchez-Gijón.

También ha querido compartir el galardón con todos aquellos actores que "siguen luchando por su sueño contra viento y marea" y que dan toda su "dedicación, amor y talento" por poder vivir de su profesión. "¡Va por vosotros!", ha agregado.