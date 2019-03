Adiós a Cassini, la nave que fue nuestros ojos en Saturno durante 20 años

SE LANZARÁ HACIA LA ATMÓSFERA PARA DESINTEGRARSE

Se está quedando sin combustible y no le queda otra que autodestruirse. La nave Cassini se lanzará el viernes contra la atmósfera de Saturno para no quedar a la deriva, porque podría estrellarse y contaminar la zona. Cierra así un trabajo de 20 años que nos ha traído imágenes increíbles y nos ha descubierto que los anillos no son planos, que los rodean sesenta satélites y que incluso alguno de ellos podría albergar vida.