Faltan pocos días para Navidad, y la familia McCallister se prepara, como cada año por estas fechas, para pasar las fiestas fuera de casa. Y como sucede también cada año, entre tantos preparativos algo falla: se han olvidado del pequeño Kevin, que pasará estas navidades solo en casa. Y es precisamente 'Solo en casa' una de las películas más taquilleras de los años 90.

"Mucha familia viajando, un niño que se queda solo, trampas por todas partes por la casa...", recita David Martos, de 'Kinótico' en Onda Cero. 'Solo en casa' es Un cóctel perfecto para el enredo, sin olvidar a los dos villanos y a una familia caótica: "Una película de navidad tiene que tener es mucho lío en pantalla, y 'Solo en casa' contiene todos los ingredientes necesarios", apunta Martos.

Muchos la han convertido en su clásico navideño, como en Polonia, donde es tradición verla cada año por televisión. Películas como esta funcionan. "No le pides un gran guion, sino que entretenga", explica Martos. Aunque para clásicos, el guiño que 'Solo en Casa' hace a '¡Qué bello es vivir!', el drama navideño por excelencia con final feliz. Se tratan de títulos navideños que nos mantienen pegados al sofá año tras año.

Porque que la Navidad está por todas partes ya lo decían en 'Love Actually'. La cinta británica tiene todo lo necesario para ser un clásico de manual: reencuentros en el aeropuerto, villancicos, amor y desamor y un elenco potente. "Si Emma Thompson o Colin Firth están ahí es un gancho muy importante para la audiencia", considera David Martos.

Es el llamado 'efecto navidad'. Cuando llega noviembre, la maquinaria echa andar. Muchos artistas se lanzan a los villancicos, pero la reina indiscutible es Mariah Carey. Su 'All I want for Christmas is you' es la canción más reproducida en navidades cada año. Y ya lleva más de 60 millones de dólares cosechados desde hace más de 25. Pero la Navidad también impregna los libros.

"La literatura vive un año tras otro el resurgir de la Navidad. Peter Pan, Cuento de Navidad... Todos estos títulos tienen una vida nueva gracias a la nueva edición", expone Marina Sanmartín, librera en 'Cervantes y Compañía'. Ediciones especiales o nuevos títulos que rescatan el espíritu de Dickens en el Siglo XXI. "Son autores que están libres de derechos, entonces esto permite que muchas editoriales editen el mismo libro", apunta Sanmartín.