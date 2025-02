23 años del 'Aserejé': así es la vida de Las Ketchup ahora, sin los derechos de autor de su canción

"Aserejé já de jé / de jebe tu de jébere sebiunouva / majabi an de bugui / an de buididipí". Si has leído esto en tu cabeza, probablemente sea imposible que te saques la canción a la que corresponde esta letra en un buen rato. Este 2025, uno de los 'hits' más recordados de la música española cumplirá 23 años.

Lo hará en el mes de junio. En el año 2002, las hermanas Lola, Pilar y Lucía Muñoz, hijas del conocido guitarrista flamenco Juan Muñoz 'El Tomate', formaron el grupo llamado 'Las Ketchup'. Ese verano, el disco creado junto al compositor Manuel Ruiz 'Queco' dejó una canción que quedará ligado a la cultura española por los siglos de los siglos: 'Aserejé'.

La canción era una reelaboración del arranque del tema 'Rapper's Delight', el famoso tema que The Sugarhill Gang lanzó en 1979, entonado como lo haría alguien sin idea de inglés. Así, "I said a hip hop the hippie..." se convirtió en "Aserejé ja de je".

"Nos pareció raro, la verdad, y creíamos que lo del estribillo era imposible de cantarlo, pero el mismo día salió adelante", explicaron las hermanas Muñoz en una entrevista con Efe. Desde entonces, su carrera musical no hizo más que escalar.

De ser un 'hit' global a la batalla judicial

El trío cordobés comenzó con el sello independiente Shaketown Music, aunque no tardó en llegar a un acuerdo con Sony Music para la distribución nacional e internacional de la canción. "Ahí ya nos dijeron que era un 'hit'", confesaron las artistas.

Cuando todavía no habían terminado de grabar el álbum, al que dieron el nombre de 'Hijas del tomate', 'Aserejé' ya había llegado a las radios de todo el mundo para convertirse en el tema del verano no solo en España, sino también en Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, Italia, México o Australia.

Más de 20 países coronaron la canción, que se situó en el puesto 100 de las más vendidas de la historia a nivel mundial y contó con versiones hasta en chino y japonés. "Nos sorprendió mucho, porque fue de la noche a la mañana. Cogíamos aviones como el que coge taxis y hubo un momento en el que en la mesita de noche del hotel yo me tenía que poner: 'Estoy en tal sitio' para recordarlo al despertar", aseguraba Pilar en esa entrevista con Efe.

No obstante, las cosas no tardaron en torcerse. El conflicto judicial entre Sony Music y Shaketown Music hizo que su carrera se paralizase su carrera de la noche a la mañana. A pesar de todo, los derechos de 'Aserejé' nunca fueron suyos, sino del autor 'Queco', que en declaraciones a 'ABC' asegura que le dio y le sigue dando beneficios como para vivir él y sus descendientes.

Cuatro años después, 'Las Ketchup' pudieron sacar su segundo álbum, 'Un Blodymary', en 2006. Cuando por fin recibieron la luz verde para ese proyecto, de la mano de Warner Music, su única promoción fue, cuanto menos, peculiar. "La única promoción que se hizo, que no fue promoción, fue enviarnos a Eurovisión", aseguró Lucía.

"'Las Ketchup' no desaparecimos, porque seguimos trabajando, pero cuando estamos en otros países aquí en España nadie se entera", lamentan las hermanas, que fueron madres y no han sacado al mercado más música -ni en formato single ni en álbum-.