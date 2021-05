Circula estos días por una cadena de WhatsApp una especie de aviso que dice que habrá que empezar a pagar por la aplicación si no se reenvía el mensaje al menos a 10 personas. Como indican desde 'Newtral' se trata de un bulo.

Concretamente, asegura el texto que el icónico logo verde se volverá azul si compartes el mensaje con tus contactos, de lo contrario, dice el mensaje, se empezará a cobrar 0,01 euro por cada mensaje que se envíe.

Pero se trata de un bulo que, además, no es nuevo. El mensaje falso que se está difundiendo es idéntico al que protagonizó otra cadena en el año 2019 y anteriormente en el año 2018, es decir, se trata de un bulo recurrente.

De hecho, la Guardia Civil ha utilizado en diferentes ocasiones sus redes sociales para desmentirlo y mandar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía:

Nuevas condiciones de WhatsApp

Este bulo vuelve a difundirse coincidiendo con los cambios en la nueva política de Condiciones y Privacidad de WhatsApp, que los usuarios deberán aceptar. Tal y como explicó el experto en tecnología y fundador de ADSL Zone, Javier Sanz, en el programa de Más Vale Tarde, si recibes el mensaje de que debes aceptar las nuevas condiciones y no las aceptas, puedes legar a quedarte sin poder usar la aplicación.

"Debemos saber que si no lo aceptamos nos vamos a quedar sin poder usar WhatsApp de forma normal porque limitarán el acceso a los chats. Podremos responder mensajes, pero no tendremos acceso a nuestra lista", explicó el experto. No obstante, es posible que el mensaje con las nuevas condiciones no te haya llegado todavía.