La vacuna contra el coronavirus de Johnson & Johnson, de una sola dosis, muestra resultados en diversos ensayos de que es segura y eficaz. Así lo ha revelado la Agencia de Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos, que allana el camino para su aprobación para uso de emergencia.

El panel de expertos independientes de la FDA se reúne el viernes para decidir si aprueba la inyección. Si bien no está obligada a seguir los consejos de sus expertos, la FDA lo hizo al autorizar las vacunas Pfizer Inc y Moderna Inc.

A comienzos de este mes, Johnson & Johnson aseguró que los datos de ensayos clínicos indican que su vacuna contra el COVID tiene una efectividad general a la hora de inmunizar contra la enfermedad del 66 %; un 72 % en las pruebas realizadas en Estados Unidos; un 66 % en Latinoamérica y un 64 % en Sudáfrica, donde se ha extendido una variante más resistente.

Los ensayos han demostrado que la vacuna previene el 86 % de los casos graves en Estados Unidos y el 82 % en Latinoamérica, lo que en la práctica significaría que es altamente efectiva en prevenir hospitalizaciones y muertes por el coronavirus SARS-CoV-2.

El hecho de que esta vacuna esté pensada para administrarse en una sola inyección, al contrario de las de Pfizer y Moderna, que requieren dos citas, la convierte en una de las más esperadas, ya que aceleraría la campaña de vacunación.

Además, se puede almacenar en neveras comunes durante al menos tres meses, lo que la convierte en un suero logísticamente más sencillo de manejar que los de Pfizer y Moderna, que requieren de temperaturas bajo cero más extremas, pero que tienen un porcentaje de eficacia mayor, de hasta el 95 %.