Twitter está de pruebas. La red social ha anunciado un nuevo experimento en el que los usuarios —de momento, solo los que tengan un sistema operativo iOS (iPhone)— podrán votar en positivo o negativo los comentarios que se produzcan en un tuit.

Es decir, un botón de 'no me gusta' en las respuestas que, según la compañía, en realidad no es así. Esta funcionalidad será privada y, de acuerdo con Twitter, "no alterará el orden de las respuestas". Diversos usuarios han salido rápidamente a mostrar su descontento, especialmente ante los casos de abuso que ya se dan en la plataforma, pero la red social insiste en que este cambio será privado y no fomentará la toxicidad.

"Esto no es exactamente un botón de "no me gusta". En este experimento de investigación, el icono del pulgar hacia abajo es un voto negativo que nos permite saber que la respuesta no es relevante para la conversación. Queremos entender mejor el tipo de respuestas que se consideran relevantes o no en una conversación", escribe la entidad.

En este sentido, como decíamos, la persona que escribe una respuesta y recibe votos negativos nunca sabrá quién o cuántas personas se han mostrado contrarias a su tuit. Sí lo sabrá, en cambio, si los usuarios pulsan el botón que tiene un icono de una flecha hacia arriba. Básicamente, se mostrará como si hubiera sido un 'like' normal y corriente.