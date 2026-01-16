La red social X sufre su segunda caída global esta semana

¿Por qué es importante? Los usuarios no pudieron visualizar ni compartir mensajes en la plataforma, que ya ha recuperado la normalidad, durante alrededor de una hora.

X ha recuperado la normalidad sobre las 17:00 horas tras sufrir una caída de sus servicios este viernes. Ha dejado de funcionar con normalidad durante alrededor de una hora en varios países, entre ellos España, Estados Unidos y Colombia. El problema ha impedido a muchos usuarios visualizar los mensajes, ya que al intentar cargar tanto desde la aplicación móvil como desde la versión web aparecía un mensaje de error o la página se quedaba en blanco.

La red social propiedad del magnate Elon Musk dejó de estar operativa alrededor de las 16:00, hora peninsular española, según informa la web Downdetector, especializada en detectar percances en servicios conectados a internet en tiempo real. Las causas de esta caída aún se desconocen.

X ha vuelto así a tener problemas por segunda vez esta semana, ya que también tuvo problemas de acceso este martes. Al acceder a la red social e intentar recargar la página, X aseguraba que "los posts no se están cargando en este momento" y pedía intentarlo de nuevo.

La página Downdetector registró más de 4.000 informes en España sobre las 16.20 horas. A esa misma hora, más de 50.000 usuarios estadounidenses habían reportado problemas en la misma página, mientras que unos 600 personas lo habrían hecho en Colombia, según ha apuntado EFE.

Esta incidencia también se ha detectado en Grok, el chatbot de inteligencia artificial generativa desarrollado por xAI y en el que usuarios españoles, estadounidenses y distintos países de Latinoamérica reportaron que había dejado de funcionar con normalidad.

Según 'Variety', los problemas se originaron en Cloudflare, proveedor de servicios de ciberseguridad.

