Sativex, destinado a enfermos de esclerosis múltiple, será el primer medicamento con cannabis que se comercializará y reembolsará en Portugal a partir de septiembre.

El fármaco está valorado en 475 euros, pero el 37% de su precio será reembolsado por el Estado luso. Por lo tanto, el precio final de Sativex será de 175,75 euros y pasará a formar parte del grupo de los analgésicos y antipiréticos, según la farmacéutica. A pesar del reembolso, tanto Infarmed como Almirall -la farmacéutica encargada de la comercialización de Sativex en Europa- mantendrán el coste inicial del fármaco.

No obstante, este remedio se podía adquirir en Portugal mediante una autorización especial desde 2012. Además, entre 2016 y 2017, el Centro Hospitalario de Lisboa dispensó 21 unidades del medicamento a los enfermos que así lo habían requerido.

Sativex y el resto de futuros medicamentos similares se prescribirán siempre que los tratamientos convencionales no surtan los efectos deseados, una decisión en la que las farmacéuticas no tomarán parte, sergún Infarmed. Por ello, el fármaco sólo se destinará a los afectados de esclerosis que sufran espasmos y que no hayan tenido resultados satisfactorios con medicamentos tradicionales.

En cuanto al consumo de cannabis, el Parlamento portugués despenalizó la posesión de dicha droga para consumo individual en 2001. Sin embargo, en enero de 2019 rechazó las propuestas que basadas en legalizarlo para uso recreativo.