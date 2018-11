Oumuamua se despide del Sistema Solar arrojando datos sorprendentes: ¿era una sonda extrarrestre o solo un cúmulo de casualidades?

La no detección por el telescopio infrarrojo Spitzer de la NASA del primer objeto interestelar visto atravesando el Sistema Solar ha ofrecido más información sobre el intrigante 'Oumuamua. El objeto demostró ser demasiado débil para que el telescopio lo detectara. Aunque inicialmente fue decepcionante, esta no detección de 'Oumuamua finalmente proporcionó nueva información sobre el intruso cósmico, según un nuevo estudio publicado en 'The Astronomical Journal' por el profesor de física y astronomía de la Universidad de Arizona del Norte David Trilling.

'Oumuamua fue identificado por primera vez por los astrónomos en el telescopio Pan-STARRS 1 de la Universidad de Hawai en Haleakala, Hawai, quien bautizó a la roca espacial con una palabra equivalente a 'explorador'. Observaciones posteriores realizadas por múltiples telescopios terrestres y el telescopio espacial Hubble de la NASA detectaron luz solar reflejada en la superficie de Oumuamua. Algunas interpretaciones de los datos sugieren que la roca espacial es muy alargada, como un cigarro.

La no detección ayudó al equipo a determinar el tamaño del objeto. Debido a que Spitzer rastrea los asteroides y cometas por la luz infrarroja que irradian, el telescopio proporciona información más específica sobre el tamaño de un objeto que un instrumento que rastrea objetos utilizando luz reflejada. El hecho de que 'Oumuamua fuera demasiado débil para registrarse en los detectores de Spitzer significa que las dimensiones de la roca deben ser menores de 98 por 140 por 400 metros.

El nuevo estudio también sugiere que 'Oumuamua puede ser hasta 10 veces más reflexivo que los cometas que residen en nuestro sistema solar, un resultado sorprendente, según los autores del artículo. Debido a que la luz infrarroja es en gran parte la radiación de calor producida por los objetos "calientes", puede usarse para determinar la temperatura de un cometa o asteroide; a su vez, esto se puede usar para determinar la reflectividad de la superficie del objeto, lo que los científicos llaman albedo. Al igual que una camiseta oscura a la luz del sol se calienta más rápidamente que una ligera, un objeto con baja reflectividad retiene más calor que un objeto con alta reflectividad.

Así que una temperatura más baja significa un albedo más alto. El albedo de un cometa puede cambiar a lo largo de su vida. Cuando pasa cerca del Sol, el hielo de un cometa se calienta y se convierte directamente en un gas, barriendo el polvo y la suciedad de la superficie del cometa y revelando más hielo reflectante. 'Oumuamua había estado viajando a través del espacio interestelar durante millones de años, lejos de cualquier estrella que pudiera refrescar su superficie.

Pero puede haber tenido su superficie renovada a través de tal "desgasificación" cuando hizo un acercamiento extremadamente cercano a nuestro Sol, un poco más de cinco semanas antes de que fuera descubierto. Además de barrer el polvo y la suciedad, parte del gas liberado puede haber cubierto la superficie de 'Oumuamua con una capa reflectante de hielo y nieve, un fenómeno que también se ha observado en los cometas de nuestro sistema solar.

'Oumuamua está saliendo de nuestro sistema solar, casi tan lejos del Sol como la órbita de Saturno, y está muy lejos del alcance de los telescopios existentes. "Por lo general, si obtenemos una medida de un cometa que es algo extraño, volvemos y lo medimos nuevamente hasta que entendamos lo que estamos viendo", dijo Davide Farnocchia, del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra (CNEOS) en el Jet Propulsion Laboratory. y coautor en ambos trabajos. "Pero este se ha ido para siempre".