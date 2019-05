Nintendo anuncia el lanzamiento de 'Pokemon Másters', un nuevo juego para móviles

The Pokémon Company ha anunciado en una conferencia celebrada en Tokio que lanzará un nuevo juego para móviles a finales de 2019 y que está planeando una secuela sobre 'Detective Pikachu' para la videoconsola Switch.

El videojuego inicial de 2016 dejó un final abierto a los jugadores y ahora, con esta continuación del famoso pokémon amarillo se "concluirá esa historia", aunque sus detalles "siguen siendo todo un misterio".

El presidente de Nintendo, Tsunekazu Ishihara, ha explicado que el nuevo juego 'Pokemon Másters' estará disponible tanto en el sistema operativo de Apple (iOS) como en el de Google (Android) y que permitirá al jugador en cuestión elegir entre los pokémons más míticos de la franquicia para llevar a cabo combates.

En esta ocasión la desarrolladora de ambos contenidos será DeNA, que ya se asoció con Nintendo hace tiempo para crear 'Miitomo', una aplicación similar a una red social protagonizada por los personajes de 'Super Mario Run'.

Además, en 2020 estará en el mercado la app 'Pokemon Sleep' que hace un "seguimiento del tiempo de sueño del jugador para convertirlo en entretenimiento". Para llevar a cabo esta innovación tecnológica, The Pokémon Company ha explicado que tendrá que usarse el nuevo dispositivo Pokémon Go Plus +.

Por último, el equipo directivo de la empresa han comunicado que lanzarán este año un nuevo tipo de almacenamiento en la nube bautizado como 'Pokémon Home' donde los jugadores podrán volcar la información de todas sus criaturas.