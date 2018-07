Una fórmula matemática es capaz de predecir los nominados a los Oscar 2016

Si bien quedan todavía algunas horas para que se den a conocer los nominados en las categorías de la 88 edición de los Oscar, gracias a una curiosa fórmula matemática publicada recientemente se pueden prever quiénes serán los candidatos a la afamada estatuilla de oro antes de que sus nominaciones se publiquen oficialmente.

Así, los directores, actores, actrices y películas que optarán al Oscar pueden quedar al descubierto a través de un cálculo de probabilidades que promete ser eficazo. Las posibilidades de nominación se han calculado en base a los resultados en los Globos de Oro o los nominados en los BAFTA. También, dando cuenta al posicionamiento de la crítica en cuanto a los elementos que conforman la película, así como la misma.

En este caso concreto, la fórmula matemática predice, por probabilidad, que 'Spotlight' y 'Mad Max', con un 99.9%, tienen casi asegurada su nominación como mejor película; también, 'The Revenant', con un 99.6%, y 'The Big Short', con 97.5%, las siguen muy de cerca.

En la categoría de 'Mejor Director', parece que es Alejandro Iñárritu, por 'The Revenant', el autor cinematográfico que tiene prácticamente asegurada su nominación, con un 99.6%. George Miller, con 'Mad Max', Tom McCarthy, con Spotlight, y Todd Haynes, por Carol, cuentan también con serias posibilidades.

En la categoría de 'Mejor Actor', es Leonardo DiCaprio, en 'The Revenant', el principal candidato a ser nominado. Matt Damon, en The Martian, Michael Fassbender, en 'Steve Jobs', y Eddie Redmayne, en 'the Danish Girl', conforman el grupo de actores a optar por la estatuilla.

En la categoría de 'Mejor Actriz', tres son las intérpretes destacadas en cuanto a posibilidades de nominación. Brie Larson, por 'Room', Cate Blanchett, por 'Carol', y Saoirse Ronan, por 'Brooklyn', tienen más de un 90% de posibilidades de quedar nominadas para el galardón. Muy atrás, Jennifer Lawrence, por 'Joy', cuenta también con opciones.