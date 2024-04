Gran parte de América del Norte pudo disfrutar este lunes, 8 de abril, de uno de los espectáculos astronómicos más bellos que nos puede ofrecer nuestro sistema solar: un eclipse solar total. En Canadá, Estados Unidos y México, fueron muchas las personas que se quedaron embelesadas durante unos minutos mirando cómo la Luna se colocaba entre la Tierra y el Sol y dejaba cientos de localidades a oscuras durante unos minutos que dieron lugar a todo tipo de reacciones. Pero llegan buenas noticias para quienes no pudimos disfrutar de este evento, especialmente para nuestro país.

España será en los próximos años un escenario clave para visualizar una serie de bailes cósmicos de esta naturaleza que finalizará con un 'acto' único, que solo tiene lugar cada 400 años de media. En concreto, se podrán observar tres eclipses, dos de ellos totales y uno anular, en 2026, 2027 y 2028. El primero, un eclipse solar total -cuando la Luna se sitúa entre la Tierra y el Sol, bloqueando completamente nuestra vista de la estrella salvo su atmósfera exterior (la corona)- se podrá disfrutar el 12 de agosto de 2026.

Para observar con todo lujo de detalles este primer eclipse, Valencia, Bilbao o Zaragoza serán los mejores lugares para admirar el fenómeno. Y ojo, porque Madrid y Barcelona se sitúan justo fuera de la franja en la que se podría el porcentaje del sol cubierto es total. Eso no quiere decir que en estas capitales no se pueda disfrutar de este eclipse solar total, pero sí es cierto que no se verá 'tan bien' como en otros puntos del territorio nacional.

Menos de un año después, el 2 de agosto de 2027, tendrá lugar el segundo de los eclipses totales que se podrán ver previsiblemente desde nuestro país, aunque en esta ocasión se podrá disfrutar plenamente en el sur de España, dado que la 'franja de la totalidad' ocupa un pequeño trozo de Cádiz y Málaga. Esto es, la totalidad será más larga a medida que nos acerquemos a la zona del Estrecho de Gibraltar. De hecho, este eclipse se podrá disfrutar especialmente en el norte de África, en las costas de Marruecos, Argelia, Túnez, Libia o Egipto.