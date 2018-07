Eclipse lunar: estas son las fechas de las tres 'lunas rojas' que podremos ver en los próximos años

Un espectáculo razonado durante años por la ciencia pero que muchos siguen viendo aún como un baile mágico en un mar de oscuridad cósmico. El mundo se quedó impactado el 27 de julio por la 'luna roja', ese fenómeno natural en el que La Tierra se interpone entre el sol y la luna y ésta última se mete en su sombra.

Sin embargo, no todos pudieron disfrutar del eclipse lunar más largo del siglo, y son muchos los que se han consolado viendo las miles de fotos y vídeos que han inundado las redes sociales. Para todos ellos, una buena noticia: no queda mucho tiempo para ver un eclipse lunar, aunque no con las mismas características.

En concreto, en España y en otros países de Europa se podrá disfrutar de otra 'luna roja' durante la madrugada del 21 de enero del 2019. Aquí, de nuevo, la luz del sol (blanca) que atraviesa la atmósfera será absorbida por ésta, y sólo el color rojo, el único que consigue escapar, rebotará sobre la luna.

En este caso, el eclipse no será tan largo como el que se pudo disfrutar este verano, ya que, en su fase de totalidad, nuestro satélite solo cruzará su sombra limitando con su borde. Y si aun así hay alguien que se pierda el eclipse lunar de 2019 -que los habrá- tampoco deberá preocuparse.

Solo tendrá que esperar un poco más, pero en Europa se podrán ver otros eclipses totales de luna el 16 de mayo de 2022 y el 14 de marzo de 2025. En total, tres 'lunas rojas' que seguramente vuelvan a captar millones de miradas para disfrutar de las peculiares características de este fenómeno.