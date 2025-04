Cuándo es luna llena (rosa) en abril, según el calendario lunar

Después de la 'luna llena roja' de marzo —la fase de luna llena coincidió, además, con el eclipse lunar—, llega otra luna llena, ahora 'rosa'. Evidentemente, la luna no cambia de color, pero en función de diferentes circunstancias, sí cambia el color con el que se percibe desde la Tierra. En esta ocasión, no obstante, el nombre de la luna llena no depende del color con el que se percibe.

Desde la luna llena del 14 de marzo hasta la siguiente pasan algo más de 28 días, que es lo que dura la fase de la luna. La luna llena de abril de 2025 tiene lugar el domingo 13 de abril, concretamente a las 02:22h de la madrugada del sábado al domingo. En este momento es cuando las longitudes geocéntricas de la luna y el Sol difieren en 180º, conocido también como plenilunio. En esta ocasión, la luna llena además se encuentra a una distancia mayor de lo normal, concretamente a más de 406.000 kilómetros, lo que hace que la luna se vea más pequeña de lo normal. Este fenómeno se conoce como 'microluna'.

¿Por qué se llama luna llena rosa?

Contrario a lo que puede pensarse por su nombre la luna llena rosa no es rosa. Si bien algunas lunas toman tonos rojizos, anaranjados e incluso rosados en algunos momentos, esta en concreto se llama luna llena rosa porque coincide con la floración temprana, cada primavera, de una flor silvestre nativa del este de Norteamérica: la phlox subulata, comúnmente conocida como flox rastrero o flox musgoso. En algunos sitios a esta planta también se la conoce como rosa musgo.

A muchas lunas llenas se les pone un nombre en función del momento en el que tienen lugar. Históricamente, es 'The Old Farmer's Almanac' ('El viejo almanaque del granjero') es quien recoge las nomenclaturas de las lunas, aunque no se trata de nombres oficiales ni científicos. La luna llena de abril suele tener otros nombres:

La luna del deshielo

La luna de cuando los arroyos vuelven a ser navegables

La luna de las plantas y arbustos en brote

La luna de la hierba roja

La luna del regreso de los patos

La luna de la puesta de huevos de los gansos

La luna de la rana

La luna del ventosa

Prácticamente todas las nomenclaturas de la luna llena de abril están relacionadas con hitos de la primavera: el deshielo, las migraciones de las aves o las floraciones de determinadas plantas. Los 'anishnaabeg', una población nativa del norte del continente americano —conformada, entre otras, por tribus amerindias como la 'odawa' o la 'ojibwe', y varios pueblos algonquinos—, llama a esta luna llena del ventosa, debido a que tiene lugar en el momento en el que el pez ventosa regresa a los arroyos o lagos poco profundos para desovar. Los 'anishnaabeg' creen que este momento el pez ventosa regresa del mundo espiritual con el fin de purificar las aguas y a las criaturas que en ellas habitan.

¿Y por qué 'microluna'?

La luna llena de abril de 2025 es, además, una 'microluna'. Se la conoce así porque esta fase del calendario lunar ocurre cuando el satélite está en su punto más alejado de la Tierra, lo que en términos astronómicos se conoce como apogeo: la luna llena de abril es la segunda 'microluna' de este año, pero también la más micro: está a algo más de 406.000 kilómetros de la Tierra.

La siguiente 'microluna', la última del año 2025, tendrá lugar en mayo, cuando el satélite se encontrará algo más de 405.200 kilómetros de distancia.