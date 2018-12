La crítica de una adolescente a los políticos en plena Cumbre del Clima de la ONU: "Dicen que aman a sus hijos, pero les están robando su futuro"

Greta Thunberg es una joven de 15 años cuyo discurso en la cumbre del clima de la ONU ante los líderes políticos ha dado la vuelta. La adolescente ha protagonizado un alegato en defensa del medioambiente reprochando a los políticos su postura respecto al cambio climático: "Mucha gente dice que Suecia es un país pequeño y que no importa qué hagamos, pero he aprendido que nunca eres tan pequeño como para no hacer la diferencia".

La joven continúa su intervención destacando la importancia de la actitud para frenar la contaminación: "Imagínense qué podríamos hacer todos juntos si realmente quisiéramos, pero para hacer eso tenemos que hablar claro, no importa qué incómodo sea vosotros solo habláis del crecimiento económico sostenible porque tenéis demasiado miedo a ser impopulares".

"Solo habláis de moverse hacia adelante con las mismas malas ideas que nos han metido en este desastre, incluso cuando lo único sensato es tirar del freno de emergencia, no sois lo suficientemente maduros para decir las cosas cómo son, incluso esa carga la dejáis para sus hijos", continúa Greta mientras se dirige a los políticos.

La joven destaca que ella sí se preocupa por la justicia climática aunque no sea algo popular porque "la civilización está siendo sacrificada para que unos pocos tengan la oportunidad de seguir haciendo grandes cantidades de dinero. La biosfera se está sacrificando para que las personas ricas puedan vivir en el lujo. Son los sufrimientos de muchos los que pagan por los lujos de unos pocos".

Además, Greta señala que en el año 2078, celebrará su "75 cumpleaños". Una época en la que podría tener hijos y éstos podrían preguntarse "por qué no hicieron nada mientras aún había tiempo para actuar" contra el cambio climático. "Ustedes dicen que aman a sus hijos por encima de todo, pero les están robando su futuro ante sus propios ojos", lamenta a los políticos.

"Hasta que no comiencen a centrarse en lo que debe hacerse en lugar de lo que es políticamente posible, no habrá esperanza. No podemos resolver una crisis sin tratarla como una crisis", destaca Greta. "Necesitamos mantener los combustibles fósiles en el suelo y debemos centrarnos en la equidad. Y si las soluciones dentro del sistema son tan imposibles de encontrar, tal vez deberíamos cambiar el sistema en sí mismo", continúa.

Además, la adolescente detalla que no ha ido allí "para rogar a los líderes mundiales que se preocupen", unos líderes que destaca, han "ignorado" a los activista medioambientales "en el pasado" y que, lamenta, "seguirán haciendo". "Nos hemos quedado sin excusas y nos estamos quedando sin tiempo. Hemos venido aquí para hacerles saber que el cambio está llegando, les guste o no. El verdadero poder pertenece a la gente", sentencia.