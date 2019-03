Constantes y Vitales premia los mejores proyectos de investigación biomédica y prevención en salud de 2018

Constantes y Vitales, la campaña de Responsabilidad Corporativa de laSexta emprendida junto a Fundación AXA, ha celebrado hoy la IV Edición de sus Premios, nacidos con el objetivo de potenciar, poner en valor, apoyar y fortalecer la labor investigadora de los científicos españoles en el ámbito de la biomedicina, así como las campañas de prevención en salud.

El palacio de las Alhajas de Madrid ha acogido esta mañana la emotiva ceremonia de entrega de premios destinada a apoyar la labor de nuestros científicos y las entidades que trabajan para que la investigación avance, en un acto que ha conducido Mamen Mendizábal, presentadora de laSexta y embajadora de la campaña. Con esta edición, los Premios Constantes y Vitales se consolidan como una referencia en el mundo científico al duplicarse el número de proyectos presentados hasta batir su récord de participación.

Los premios han sido concedidos al Centro de Salud de Narón por su campaña “Cien mil motivos de peso Narón”, dedicada a controlar el sobrepeso y disminuir la mortalidad y morbilidad de la población. Este proyecto propone a todos los habitantes del municipio de Narón (La Coruña) el desafío de perder de forma colectiva 100.000 kilos en dos años y participar de forma solidaria con el centro de recursos por cada kilogramo perdido donando alimentos no perecederos.

Otro de los galardones ha recaído en Francisco Real, jefe de Grupo de Carcinogénesis Epitelial del CNIO, y jefe de grupo del CIBER de Cáncer (CIBERONC), por su trabajo "Transcriptional regulation by NR5A2 links differentiation and inflammation in the páncreas". La inflamación es una respuesta de defensa del organismo ante agresiones. Pero, cuando persiste, puede ser perjudicial e incluso predisponer al cáncer. Investigadores del CNIO descubren que las células sanas del páncreas mantienen reprimida la inflamación de forma activa: en el páncreas, uno de los genes que aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de páncreas se ocupa también de suprimir la inflamación en el tejido normal.

También han sido premiados Rubén Nogueiras Pozo, de la Universidad de Santiago de Compostela, por sus contribuciones en el ámbito de la biología molecular de la obesidad y su fisiología; y a Francisco Sánchez Madrid, catedrático de Inmunología de la Universidad Autónoma de Madrid y Jefe de Inmunología del Hospital de la Princesa, por su aportación al conocimiento de los procesos de adhesión, migración y activación de los leucocitos, de gran repercusión en el estudio de las enfermedades inflamatorias crónicas.