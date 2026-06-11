Cómo ver el eclipse solar de agosto desde el tejado de la catedral de Astorga (León)

Bajo el lema 'El camino de la luz', la catedral de Astorga (León) ofrece una experiencia única para el día del eclipse solar total en España: la observación de este fenómeno astronómico desde su tejado.

Elegir el lugar perfecto para observar el eclipse solar del 12 de agosto no es tarea fácil. Lo bueno es que todavía quedan casi dos meses, por lo que hay tiempo para organizarse y planificarse de cara a un acontecimiento único; único, porque es el primer eclipse solar total visible desde la España peninsular. La franja de totalidad del eclipse atraviesa gran parte de la geografía española y entre las ciudades en las que el espectáculo estará casi asegurado —casi, porque todo depende también de la meteorología— está la de Astorga, en León, municipio que encabeza de una de las diócesis más antiguas y extensas de España.

El hecho de quedar situada bajo esta franja de totalidad, permitirá observar con claridad cómo la Luna oculta completamente el sol durante unos minutos. Y esto es lo que ha querido aprovechar la catedral de Astorga, que ofrece una experiencia única para el 12 de agosto de 2026: la observación del eclipse desde su tejado. 'Lux In Viis' ('El camino de la luz') es el nombre elegido para este recorrido simbólico en torno al significado de la luz, un "elemento fundamental tanto en la arquitectura del templo como en la tradición cristiana".

Desde la diócesis de Astorga subrayan que se trata de algo más que una simple observación astronómica, sino que es una experiencia inmersiva en la que los participantes irán desde la penumbra del interior de la catedral hasta lo más alto del templo, desde donde podrán disfrutar del eclipse en un lugar privilegiado. Esta experiencia comienza con una visita guiada por las naves de la iglesia, con explicaciones sobre la orientación solar de la catedral y el papel de la luz en los estilos arquitectónicos que conviven con ella. Además, podrán descubrir el simbolismo de la iluminación a través de las vidrieras de la catedral y el retablo mayor, así como las representaciones pictóricas y su relación con los fenómenos astronómicos.

La visita también incluye el acceso a espacios habitualmente restringidos, antes de acceder a la cubierta de la catedral, desde donde podrán "contemplar una panorámica privilegiada de la ciudad, de la comarca maragata y de las recientes actuaciones de restauración desarrolladas en la cubierta del templo". En total, la actividad tiene una duración aproximada de tres horas.

¿Cómo conseguir entradas para ver el eclipse en la catedral?

Las plazas para acceder al tejado y disfrutar de la experiencia completa del eclipse desde la catedral de Astorga son limitadas y tienen un precio de 30 euros. Eso sí, incluye, además de la visita guiada, un dossier divulgativo sobre el eclipse y las gafas homologadas para observar el fenómeno astronómico con absoluta seguridad. En este momento, al intentar acceder a las entradas, no obstante, aparece un mensaje que indica que "no hay productos disponibles en la visita seleccionada".

El martes, la catedral anunciaba que las entradas ya estaban disponibles en taquilla y en la página web, por lo que es posible que este mensaje signifique que, al menos las disponibles online, estén agotadas.

Con esta iniciativa, la catedral de Astorga aspira, en palabras de la diócesis, a "consolidarse como un referente cultura y turístico durante el eclipse de 2026".

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