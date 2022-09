Los vecinos de El Campillo (Huelva) denuncian que la sequía en su zona está provocada por un polémico cañón antigranizo instalado por un agricultor para proteger sus cultivos. Creen que las ondas que emite el aparato para deshacer el granizo aleja las precipitaciones.

Tanta ha sido la polémica que la Policía Local de El Campillo ha tenido que difundir un vídeo del cañón para que los vecinos no se asusten con el ruido que emite.

El fabricante del cañón explica a laSexta que el aparato funciona con una mezcla de gas acetileno y oxígeno, lo cual genera una explosión. David Olivier, director general del grupo SPAG, afirma que el granizo se deshace al encontrarse con las ondas que genera el cañón.

Sin embargo, la ciencia no respalda el uso de este aparato. Juan Esteban Palenzuela, delegado de AEMET, afirma que los cañones "no tienen ningún fundamento científico". Es más, en un informe han asegurado que su utilización no es efectiva para garantizar la destrucción del granizo.

Además, la AEMET aclara: tampoco hay evidencias científicas de que este cañón aleje la lluvia ni que tenga efectos sobre el clima local.