El brazo robótico Canadarm2, pieza fundamental de la Estación Espacial Internacional por su papel de mantenimiento de la Estación, ha sido dañado por basura espacial, tal y como informa la Agencia Espacial Canadiense. El organismo lo ha notificado tras realizar una inspección rutinaria el pasado 12 de mayo. Descubrieron que se abrió un agujero de cinco milímetros en el brazo y en su manta térmica.

La Agencia canadiense ha asegurado que "a pesar del impacto, los resultados del análisis en curso indican que el rendimiento del brazo no se ha visto afectado", según recoge su comunicado.

La Estación Espacial está expuesta al impacto de basura espacial, pero algunos cuerpos son tan pequeños que cuesta rastrearlos. Estos pueden ser restos de cohetes, satélites inoperativos, pedazos de naves o incluso restos de pintura descascarillada que se desprenden de los satélites.

Tal y como cuenta la propia Agencia Espacial Canadiense, los radares pueden rastrear los cerca de 23.000 objetos del "tamaño de una bola de softball" que sobrevuelan la órbita terrestre. Sin embargo, que sean pequeños no implica que no sean peligrosos: alguna de esta basura viaja a 10 kilómetros por segundo y no se pueden monitorear desde la Tierra, según reporta 'Gizmodo'.

Además, el medio reporta que es "tecnológicamente inviable y económicamente impráctico" limpiar las 6.000 toneladas de basura espacial que orbita sobre nuestro planeta.