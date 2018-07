Cebrián, especialmente incómodo ante las preguntas sobre las acciones en Star Petroleum y su patrimonio

TENSIÓN EN LAS ENTREVISTAS A CEBRIÁN

Cuando Jordi Évole y Carlos Alsina han preguntado al presidente de Prisa, Juan Luis Cebrián, sobre estos temas, ha evitado responder directamente. Ha dicho que no da entrevista para hablar de sus contradicciones y ha dado contestaciones chocantes: "Me puede preguntar cuántas veces me he masturbado. No voy a contestar".