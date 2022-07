Los 10 fugitivos más buscados por el FBI son más que una serie. Desde hace casi una década, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos mantiene y actualiza una lista con las diez personas más buscadas, con el fin de pedir ayuda a la sociedad para tratar de encontrar a personas que han cometido algún crimen y de las cuales no tienen información. Las primeras personas que integraron esta lista fueron Francies Keating y Thomas J. Holden, una banda que cometía robos entre las décadas de los años veinte y treinta en Estados Unidos; Holden llegó a ser descrito por la agencia como una "amenaza a todo hombre, mujer y niño" en Estados Unidos.

Desde entonces, la lista se ha ido actualizando, eliminando de la misma a los criminales según iban siendo capturados, declarados muertos o si se retiraban los cargos en su contra. A lo largo de la historia, el FBI ha eliminado a un total de once delincuentes, al considerar que ya no suponían ninguna amenaza peligrosa para la población. La persona de más edad en entrar en esta lista es Eugene Palmer, que entró en la lista de los más buscados en 2019, cuando contaba con 80 años. A día de hoy, sigue formando parte de esta lista. Si bien hay muchos más criminales buscados por el FBI, rara vez añaden un undécimo criminal, a no ser que éste sea extremadamente peligroso, pero los actuales son considerados una amenaza tal que no pueden ser retirados de la lista.

Hasta este domingo 17 de julio, la lista estaba conformada por los siguientes criminales, si bien se espera que la agencia añada uno más, después de haber anunciado la detención de uno de ellos: el narcotraficante Rafael Caro Quintero, por parte de las autoridades mexicanas. Es habitual que el FBI ofrezca una alta recompensa por información que lleve a la detención de algunos de ellos; en el caso de Caro Quintero, eran hasta 20 millones de dólares.

Los 10 fugitivos más buscados por el FBI

Rafael Caro Quintero

Considerado por el FBI como uno de los narcotraficantes más importantes de México, se encontraba en busca y captura desde 2013 hasta su reciente detención el pasado viernes por la Secretaría de Marina mexicana. Quintero habría ordenado el asesinato de Enrique ‘Kiki’ Camarena, un oficial de la DEA que investigaba en México el ascenso del Cartel de Guadalajara.

La recompensa por dar información sobre su escondite era de 20 millones de dólares.

Arnoldo Jimenez

El FBI lo busca desde 2019, pero fue en 2012 cuando mató a su mujer a puñaladas dentro de su Maserati. Después arrastró el cuerpo hasta su apartamento en Burbank, Illinois. Todo ocurrió el día después de su boda. La última ubicación que se conoce de Arnoldo fue a través de su móvil, en Hidalgo, por lo que se cree que logró escapar a México.

Ofrecen 100.000 dólares por cualquier información.

José Rodolfo Villarreal-Hernández

Más conocido como ‘El gato’, se encuentra en busca y captura desde octubre de 2020, se cree que participó en el asesinato de Juan Jesús Guerrero Chapa, en mayo de 2013 en Texas. El FBI tiene la teoría de que contrató a dos sicarios para matar al informante del gobierno de los Estados Unidos. Cuentan con la posibilidad de que haya huido a México.

Las autoridades ofrecen un millón de dólares de recompensa.

Alejandro Rosales Castillo

Lo buscan desde 2016 debido a su presunta participación en el asesinato de una compañera de trabajo en Charlotte, Carolina del Norte. Alejandro quedó con la mujer para devolverle el dinero que le había prestado. El cuerpo de la víctima fue encontrado con una herida de bala en la cabeza en un barranco en el condado de Cabarrus. Se cree que escapó con su pareja.

Ofrecen 100.000 dólares.

Alexis Flores

Buscado desde 2007 por el secuestro y asesinato de Iriana DeJesús, en el año 2000. Según el FBI, Flores es culpable de haber secuestrado a la niña de cinco años tras colarse en el edificio donde vivía. El cuerpo de la víctima fue encontrado en el sótano de un edificio abandonado. Además, se dio a conocer que el asesino había abusado sexualmente de la menor antes de estrangularla. Después de su interrogatorio en 2002, no fue hasta 2007 cuando una muestra de ADN lo identificó como el culpable. Desafortunadamente, Alexis ya había sido deportado con anterioridad a Honduras y el FBI perdió su rastro.

Ofrecen 100.000 dólares por la información.

Jason Derek Brown

Se encuentra en busca y captura desde 2007 tras el robo de un vehículo blindado que terminó con el asesinato a sangre fría de un guardia de seguridad. Todo ocurrió en 2004 en Phoenix, Arizona. No se le ha visto desde que huyó con el dinero cuando empezó a moverse por todo el país con el fin de escapar de la autoridad. Una posibilidad que maneja el FBI es que haya cambiado de identidad y viva en una comunidad mormona al norte del país.

El gobierno de Estados Unidos ofrece 200.000 dólares por cualquier información que ayude en su captura.

Eugene Palmer

Presuntamente mató a su nuera en 2012 por varios disparos con una escopeta cuando volvía de dejar a sus hijos en el autobús del colegio. El móvil de Palmer según el FBI fue que éste intentó evitar que su nuera se divorciara de su hijo y así evitar que se hiciera con las tierras que pertenecían a su familia.

Ofrecen 100.000 dólares por cualquier información que pueda dar con su paradero.

Yulan Adonay Archaga Carias

Lo buscan desde 2021. Para el FBI se trata del líder de la Mara Salvatrucha (MS-13) en Honduras y se le responsabiliza de traficar con armas, drogas y dinero en Estados Unidos a través de Honduras, además de ordenar y participar en los asesinatos de varios pandilleros rivales. El Gobierno estadounidense cree que está refugiado en su país de origen.

Por información que lleve a la detención de Archaga Carias el gobierno de EU ofrece 100 mil dólares.

Ruja Ignatova

Se trata de la primera y única mujer en formar parte de esta lista. Se cree que desde 2014 participó en un fraude a gran escala, una estafa piramidal. Apodada como 'Crytoqueen' o 'Criptorreina', defraudó miles de millones de dólares a inversores de todo el mundo mediante la venta de una criptomoneda falsa llamada OneCoin. En 2019 se la acusó de ocho cargos por dirigir la empresa OneCoin Ltd.

Por cualquier información que lleve a su detención, hay una recompensa de 100.000 dólares.

Bhadreshkumar Chetanbhai Patel

Está considerado el principal sospechoso por la muerte de su mujer en 2015. Las cámaras de un Dunkin Donuts en el que ambos trabajaban, muestran a la pareja en la cocina y minutos después desparecen de la vista de la cámara. Unas horas más tarde de la grabación, encontraron a la mujer muerta tras haber sido golpeada varias veces con un objeto. Cuando se dio la orden de arresto, ya había escapado.

La recompensa por cualquier información que lleve a su detención es de 100.000 dólares.