Audi celebra los 50 años de su motor más legendario con una edición limitada del RS3

En plena fiebre por las nuevas motorizaciones, Audi presume de un propulsor nacido en 1976 y que se estrenó en la segunda generación del Audi 100. Para celebrar los 50 años de este motor 2.5 TFSI de cinco cilindros, la marca alemana lo integrará en una versión del RS 3 llamada Competition Limited y que tendrá solo 750 unidades, dotándole de un carácter exclusivo.

En los años 70, cuando Audi aspiraba a coches de mayor potencia y deportividad, sus ingenieros se dieron cuenta de que los motores de cuatro cilindros se quedaban cortos. Entonces, empezaron a discutir sobre la creación de propulsores de cinco o seis cilindros. El de seis suponía más problemas en términos de espacio y peso, y así surgió el propulsor 2.5 TFSI de cinco cilindros e inicialmente entregaba 136 CV de potencia.

Audi RS3 Sportback Competition | Audi

El corazón de una leyenda

Alimentado tanto por gasolina como por diésel, este motor de combustión ha formado parte de modelos míticos de la marca alemana como el Audi Sport Quattro de Grupo B que compitió en el Mundial de Rallyes durante los años 80 y que se convirtió en un vehículo de leyenda. A nivel de coches callejeros, el propulsor 2.5 TFSI de cinco cilindros ha sido el corazón de la gama deportiva RS.

Por eso, su 50 aniversario se celebra integrándolo en el RS 3 Competition Limited. En esta edición, el motor sumará 400 CV de potencia para una aceleración de 0 a 100 en 3,8 segundos y una velocidad máxima de 290 km/h. Mantiene una de las particularidades por las que este propulsor ha pasado a la historia del automóvil, el sonido deportivo y envolvente que se intensifica gracias al sistema de escape RS.

Audi RS3 Sportback Competition | Audi

Un color nostálgico

Aunque el motor sea el protagonista de este Audi RS 3 Competition Limited, también está envuelto de otros muchos detalles atractivos como sus llantas de 19 pulgadas en dorado oscuro. La carrocería está disponible en tres colores, gris Daytona, blanco Glacier oscuro y el exclusivo verde Malaquita como el de la versión callejera del Audi Sport Quattro de 1984.

Como solo se venderán 750 unidades, la exclusividad de esta decisión provoca que haya que rascarse el bolsillo para comprarlo. Los precios rondan los 110.000 euros tanto en los dos formatos de acabados en los que estará disponible este Audi RS Competition Limited, el Sportback y el Limousine. Feliz medio siglo para el motor 2.5 TFSI de cinco cilindros.