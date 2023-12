No se rompe, tiene consumo de moto, etiqueta ECO y puede ser nuestro por 150 € al mes

Son muchos los que valoran la fiabilidad en un coche, aunque no siempre se acierte en este aspecto a la hora de escoger modelo. Sin embargo, Toyota se asienta como una marca que te ofrece grandes garantías de éxito, y todo ello se aplica en coches como el Yaris que ofrece, a su vez, etiqueta ECO, un consumo de tan solo 4,3 litros a los 100 y que puede ser nuestro por tan solo 150 euros al mes.

Claro está que la firma nipona no propone esta oferta sin nada a cambio, puesto que exige a sus clientes financiar. De esta forma, debemos leer con detenimiento la letra pequeña de la misma y así descubrir si realmente se trata de una buena oportunidad o, por el contrario, de un dolor para nuestra economía.

Toyota Yaris | Toyota

Sea como fuere, otro punto a tener en cuenta es la configuración del Toyota Yaris que puede ser nuestro por 150 euros al mes. Y es que la oferta se asocia con una unidad equipada con el acabado Active Plus y el motor 120H, aunque no es un maridaje que deba ser interpretado como algo malo.

¿Los motivos? Por una parte un equipamiento de serie conformado por elementos como llantas de 16 pulgadas, climatizador, control de crucero adaptativo, cámara de visión trasera, reconocimiento de señales de tráfico, acceso y arranque sin llave y pantalla de 9 pulgadas con conexión con Apple CarPlay y Android Auto entre otros.

Toyota Yaris | Toyota

Y por otra un motor de tres cilindros atmosférico de 1.5 litros que, combinándose con un propulsor eléctrico, desarrolla un total de 116 CV. Este se gestiona por medio de un cambio CVT que, sin ser el más eficaz, resulta muy fiable, y permite un 0 a 100 en en 9,7 segundos y una velocidad punta de 175 km/h. No, no serás el más rápido, pero no te importará demasiado con la etiqueta ECO sobre el parabrisas y el ya mencionado consumo combinado de 4,3 litros a los 100.

Ahora bien, ¿cuáles son las condiciones de Toyota para hacernos con un Yaris por 150 euros al mes? La primera es afrontar una entrada de 8.709,55 euros, cifra que nos permite pagar 48 cuotas de 150 euros y una última de 11.216,53 euros. A ello hay que sumarle un TIN al 8,50%, un TAE al 9,87% y una comisión de apertura de 407,10 euros.

Toyota Yaris | Toyota

Esto provoca unos intereses de 4.393,98 euros, cifra que hace que el precio total a plazos sea de 27.126,08 euros. Una cifra elevada, especialmente si tenemos en cuenta que un Toyota Yaris de igual configuración pero pagado al contado implica un desembolso de 22.400 euros.