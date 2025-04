Al volante del Ford Mustang Mach-E GT Rally: la fusión de la tradición competitiva y la tecnología eléctrica

Los rallyes son una disciplina que atrae a millones de aficionados de todo el mundo y que sirve como laboratorio para muchas marcas en lo que a suspensiones, chasis o motores se refiere. Incluso como inspiración.

De ese mundo, Ford ha rescatado ideas para crear esta edición limitada de su SUV eléctrico. El Mustang Mach-e GT Rally fusiona toda esa tradición de competición de la marca con la tecnología eléctrica. Con esta apariencia promete muchas emociones fuertes, tanto sobre asfalto como en tierra.

Esta versión especial toma como base un Mustang Mach-e GT. Los cambios que integra son: un paragolpes delantero exclusivo; parrilla frontal en negro mate; paso de ruedas en gris Carbonized; decoración preparada para la ocasión, con franjas superiores en negro, similares a las del Mustang de combustión y la designación del modelo en los laterales. Además, suma el spoiler deportivo trasero inspirado en el Focus RS, pierde el techo panorámico, el cual ahora está pintado en negro; y cuenta con llantas de aleación de 19 pulgadas con diseño Rally en blanco con neumáticos todo tiempo.

En el interior encontramos detalles en color blanco brillante en el salpicadero, los radios inferiores del volante y costuras en contraste en las puertas. También en los respaldos de sus asientos, los cuales, cuentan con el grabado “Mach-E Rally”.

Pero la estética no es todo. Por eso cuenta con una potencia a la altura: 487 CV, elevando el rendimiento a otro nivel, como demuestra el hecho de que pase de 0 a 100 km/h en tan solo 3,6 segundos.

Pero que no te engañe la altura libre al suelo de este SUV. Porque el Mustang Mach-e Rally no se inclina nada gracias a las barras estabilizadoras de ambos ejes, que son más gruesas. Además, es rápido, muy rápido, rabioso y preciso. ¡Y tiene hasta sonido! Algo que será un sacrilegio para algunos, pero que no está mal. Una sensación que además puedes sostener durante varios kilómetros porque, aunque sea eléctrico, tiene más de 500 kilómetros de autonomía.

Para ser más efectivo cuenta con una suspensión exclusiva, que se ha elevado 20 milímetros con respecto al Mustang eléctrico convencional. Está equipada con muelles diseñados también especialmente para él, amortiguadores MagneRide y discos de freno delanteros de 385 milímetros con pinzas Brembo pintadas en rojo, que paran a este SUV de forma asombrosa.

Pero para poner a prueba de verdad estos componentes, nos vamos al terreno perfecto para ello: tierra y barro. Y es que, además, el Mustang Mach-E Rally tiene el primer modo de conducción RallySport de Ford, diseñado para la conducción todoterreno. Sientes como adapta los sistemas electrónicos para deslizarte, siempre con control. Además, la aceleración es fuerte pero contenida y los amortiguadores ofrecen una mayor agilidad.

Y aunque este tipo de coches son para mancharse, Ford ha pensado en todo. La parte inferior cuenta con una protección para los motores delantero y trasero, y una película protectora en el revestimiento de las puertas y los pasos de rueda, pensadas para reducir los desconchones de pintura.

Estamos ante un eléctrico que mola mucho. No solo es diseño, que también, sino también un buen juguete devorador de kilómetros en carretera y que ofrece dosis de diversión fuera de ella. Hay muchos SUVs eléctricos en el mercado, pero no todos pueden llevar el apellido Rally de la forma que lo hace este Ford Mach-E GT. Sin duda, una pieza de la nueva era del automóvil, que merecería la pena guardar en nuestro garaje si te gustan los deportivos de pura cepa.