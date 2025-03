Viajamos a Andorra para retar a la nieve con este Macan eléctrico

Allá por 2014, Porsche presentó su segundo SUV, el Macan. Un modelo que nació para seguir la senda repleta de éxito de su hermano mayor, el Cayenne. Pero en este caso, en un segmento de alta demanda y demostrando que la deportividad y la versatilidad podían convivir. Algo que ha demostrado tras vender más de 800.000 unidades hasta la fecha, convirtiéndole en uno de los Porsche más vendidos de la historia.

Hace unos años, en las Islas Lofoten, en Norguea, Porsche nos presentó las novedades que incorporaría la última generación del Macan. Y allí nos dijeron que la próxima sería eléctrica, y aquí lo tenemos. Hemos viajado al circuito de Andorra, el más alto de Europa,para poner a prueba este nuevo modelo como, os podréis imaginar, en condiciones extremas, donde comprobaremos cómo se comporta.

Porsche Macan Nieve | Centímetros Cúbicos

La nueva generación del Porsche Macan se asienta en una nueva plataforma PPE, o plataforma premium eléctrica, pensada solo para modelos cero emisiones. Su estética es muy futurista, siguiendo la línea del Taycan, con unos faros con tecnología matricial en la parte delantera junto con unas tomas de aire activas en el paragolpes. De lateral destacan las llantas deportivas de hasta 22 pulgadas y su gran distancia entre ejes, que hace que el interior sea muy espacioso. Y en la parte trasera destaca una tira LED que recorre la anchura del coche. Dentro te encuentras materiales de primera calidad y una alta digitalización, con hasta tres pantallas que lo controlan todo.

Porsche cuida bien a sus clientes y, para ayudarles a sacar el máximo partido de sus modelos, ofrece varias experiencias de conducción avanzada. Pensadas para domar todo tipo de condiciones y superficies, incluidas las más extremas, con hielo y nieve como protagonistas, como en esta Porsche Ice Experience Andorra.

Porsche Macan eléctrico | Porsche

A la hora de conducir sobre hielo, tenemos que tener en cuenta varios aspectos: uno de ellos es la vista, ya que es fundamental, porque allí donde estemos mirando, allí llevaremos el coche; también hay que ser muy cauto con nuestros movimientos y anticiparse a las situaciones. Y el juego de gas y volante es fundamental para mantener el coche por la trayectoria correcta.

En nieve no todo vale. Hablando, en primer lugar, del calzado. Tener tantos caballos no sirve de nada si no puedes transmitirlos al suelo. Los neumáticos deben ser de invierno para aumentar el nivel de adherencia en estas condiciones. También, al tratarse del Macan eléctrico, hay que tener en cuenta varias cosas para evitar algún que otro susto.

Porsche Macan Nieve | Centímetros Cúbicos

Ya sabemos que un vehículo eléctrico te entrega toda la fuerza de su motor de manera explosiva. Y en el caso del Macan Turbo, son 585 cv los que llevamos debajo del pie derecho, por lo tanto, hay que ser muy cauto con el acelerador. Además, la tracción total se reparte entre los dos ejes, siendo el principal el trasero. Pero cuando las cosas se complican puede llevar potencia al delantero y salvar determinadas situaciones.

Gracias a su avanzada tecnología, el nuevo Porsche Macan Electric hace que derrapar en la nieve y hielo sea coser y cantar. Por la noche la cosa se complica y hay que agudizar un poco más la vista y no confiarnos. Pero ya hemos aprendido en esta experiencia que saber jugar bien con el acelerador y el volante son nuestros mejores aliados para salir airosos en este terreno.

Porsche Macan Nieve | Centímetros Cúbicos

Realizar una experiencia de conducción es fundamental por dos cosas: por un lado, mejoran nuestras habilidades al volante; y por otro, aumentan nuestra seguridad y la del resto de conductores de la carretera. También nos permite saber reaccionar mejor ante cualquier imprevisto que nos podamos encontrar y, sobre todo, nos permite conocer en primera persona hasta donde pueden llegar los límites del vehículo en diferentes superficies. En las que el nuevo Porsche Macan eléctrico ha superado con nota.