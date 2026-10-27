Los semáforos inteligentes para mejorar los atascos en las rotondas llegan a España

La iniciativa pretende mejorar la fluidez en uno de los puntos donde las retenciones pueden convertirse en un problema para los conductores. Uno de los proyectos más destacados se encuentra en la glorieta de Punta Prima, en Alicante, donde el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha instalado un sistema de regulación de semáforos basado en inteligencia artificial.

A diferencia de los semáforos convencionales, esta tecnología analiza los datos del tráfico y ajusta la regulación dependiendo de las condiciones que detecta.

El proyecto abre una nueva vía para gestionar las glorietas en España, aunque conviene precisar que no implica que todas las rotondas del país vayan a incorporar semáforos inteligentes de manera inmediata. Se trata de una actuación concreta dentro de una transformación más amplia de la movilidad y la gestión de las carreteras.

Mapa de situación | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible

La instalación de Punta Prima fue anunciada por el Ministerio en marzo de 2026 y su finalización se comunicó el 4 de junio.

La tecnología empleada

En este proceso intervienen diversas tecnologías. El Ministerio señala expresamente el uso de machine learning o aprendizaje automático, aprendizaje por refuerzo, redes neuronales, análisis de grandes volúmenes de datos (big data) y modelos de tráfico, combinados con métodos tradicionales de ingeniería viaria.

El aprendizaje por refuerzo permite que el sistema mejore sus decisiones a partir de la experiencia y de los resultados obtenidos. No significa, sin embargo, que el semáforo tome decisiones sin límites: su funcionamiento depende de la programación, los criterios de seguridad y las condiciones definidas para la infraestructura.

El éxito dependerá de cuestiones como el diseño de la glorieta, el volumen de vehículos, la distribución de los accesos y la precisión del sistema de detección.

¿Qué papel tiene la DGT en la implantación de estos semáforos?

La Dirección General de Tráfico trabaja desde hace años con sistemas inteligentes de transporte, conocidos como ITS por sus siglas en inglés (Intelligent Transport Systems). Estas tecnologías posibilitan la recopilación y el procesamiento de información sobre las carreteras con el fin de mejorar la seguridad, la gestión del tráfico y la información que reciben los usuarios.

Según la propia DGT, entre los dispositivos empleados se encuentran aforadores, cámaras, radares y otros equipos capaces de detectar vehículos y registrar las condiciones de circulación. Los datos permiten identificar incidencias y adoptar medidas de gestión del tráfico.

Conviene señalar que el proyecto concreto de Punta Prima corresponde al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, no a una instalación anunciada directamente por la DGT.

La actuación se desarrolla en una carretera de la Red de Carreteras del Estado y forma parte de una estrategia de innovación en la gestión viaria, pero esto no implica que la DGT sea ajena a la evolución de los semáforos inteligentes.

Su trabajo en sistemas de transporte conectados, gestión de datos y seguridad vial forma parte del contexto tecnológico y regulatorio en el que se desarrollan estas iniciativas. Pero no debe confundirse su función general con la responsabilidad sobre cada obra.

Vista general de la glorieta inteligente | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible

El nuevo marco normativo de los sistemas inteligentes de transporte

Otro avance relevante se produjo en junio de 2026, cuando entró en vigor el Real Decreto 450/2026, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 5 de junio.

La norma establece un marco para implantar y utilizar de forma coordinada los sistemas inteligentes de transporte en España, en el ámbito de las carreteras y sus conexiones con otros modos de transporte.

También aborda la disponibilidad y el intercambio de datos para facilitar una movilidad más eficiente, conectada y segura. Cabe destacar que esta regulación no obliga a instalar semáforos inteligentes en todas las rotondas.

Por lo tanto, la DGT tiene un papel relevante en la gestión de información de tráfico y en el desarrollo de los sistemas inteligentes de transporte, mientras que la implantación material de cada solución depende de la infraestructura, su titular y el organismo responsable de la actuación.