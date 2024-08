Test a fondo Mustang Mach E: el primer coche homologado para conducir sin manos en España

Llevamos años escuchando hablar sobre la conducción autónoma. Siempre con la sensación de que está a punto de llegar. Bien, pues aquí está, ha llegado. El Mustang Mach-E de Ford es el primer modelo homologado para conducir sin manos en nuestro país.

Para lograrlo, el coche utiliza unos cuantos asistentes a la vez: asistente de mantenimiento en el carril, reconocimiento de señales, control de crucero adaptativo, y hasta control de la mirada y de cansancio… Todos ellos, forman lo que Ford ha llamado BlueCruise.

Ford Mustang Mach-E | FORD

Este sistema, permite conducir el coche sin tocar el volante, ni los pedales, por determinadas carreteras que cumplen con unos requisitos mínimos. En España, hay más de 28.500 kilómetros de autopistas y autovías que cumplen con estas condiciones.

El BlueCruise de Ford lleva un par de años funcionando en Estados Unidos y Canadá, con más de 160.000.000 de kilómetros recorridos y, lo que es más importante, con ningún incidente registrado. En Europa, Reino Unido y Alemania han sido los primeros países en homologar este sistema; ahora ha llegado el turno de España. Y, ¿cómo funciona?

Primero tenemos que estar circulando en una de las carreteras preparadas para recibir este tipo de sistemas que, como hemos comentado anteriormente, en España suman nada menos que 28.000 kilómetros entre autopistas y autovías, todas de doble carril. Es entonces cuando podemos activar el sistema y, un aviso en el cuadro de mandos, nos indicará que podemos quitar las manos del volante y los pies de los pedales.

Ford Mustang Mach-E con BlueCruise | FORD

Así es Blue Cruise

Ford BlueCruise es un sistema avanzado de ayuda a la conducción de nivel 2, como el que llevan muchos vehículos en la actualidad, con una sensible diferencia: no requiere que el conductor toque el volante, basta con que su mirada apunte hacia la carretera. Por esa razón es posible leer en algunos textos que estamos ante un sistema nivel 2+ o nivel 2 hands-free. Pero no es un nivel 3 (explicación de los niveles). Ojo, los Ford con BlueCruise no son coches autónomos.

Clasificación por niveles de la conducción 'autónoma'

Un vehículo preparado para la conducción totalmente autónoma es aquel capaz de guiarse por sí mismo, sin intervención humana y, si fuera necesario, por vías que no han sido diseñadas a tal efecto, hasta un destino previamente establecido. Todos los vehículos se catalogan dentro de un nivel concreto de autonomía en función del mayor o menor grado con que pueden asistir al conductor.

Ford Mustang Mach-E con BlueCruise | FORD

Los detalles del camino hacia la automatización total de la conducción han sido planteados con mucha precisión por el organismo global Sociedad de Ingenieros de la Automoción (SAE).

El documento J3016, que se puede adquirir en la web de la SAE (enlace), es la referencia que se utiliza en la industria del automóvil en materia de conducción autónoma. En él están recogidas las definiciones de los términos clave de esta tecnología y también están detallados y ejemplificados los niveles bajo los que se puede catalogar un vehículo, numerados del 0 al 5, de nula autonomía a autonomía total.

La conducción autónoma plantea varias ventajas con respecto a la tradicional. La Organización Internacional de Constructores de Automóviles (OICA) las recoge y diferencia en varios ámbitos.

Ford Mustang Mach-E | FORD

Seguridad vial: se evitarían los errores humanos (según la Fundación española para la seguridad Vial -Fesvial-, estos son causantes entre el 90 y el 95% del total de accidentes de tráfico).

Organización del tráfico: optimización del flujo de vehículos y ahorro de tiempo.

Reducción de las emisiones contaminantes.

Cambios demográficos: apoyo a conductores inseguros y mayor movilidad de las personas de edad avanzada.

Ford Mustang Mach-E | FORD

Innovación y desarrollo de un nuevo sector industrial.

Aumento de productividad y ocio derivado del ahorro de tiempo empleado en la conducción.

Pero no todo son ventajas; este proceso también da pie a varios aspectos poco convenientes. Entre otros:

Se abre un nuevo marco legal muy complejo en torno a los posibles accidentes provocados por un sistema de conducción automatizada.

Se perderían puestos de trabajo en el sector del transporte.

Ford Mustang Mach-E | FORD

El coche autónomo puede tener algunas limitaciones con respecto a uno tradicional (al menos al principio); por ejemplo, al circular en condiciones climatológicas muy adversas. Esto solo sería aplicable para la circulación en modo autónomo.

En los primeros niveles el conductor es el responsable

Nivel 0: sin automatización de la conducción

El conductor realiza todas las tareas que engloba la conducción. Se incluyen en este nivel los vehículos que tengan asistentes a la conducción cuyas funciones no implican el control lateral o longitudinal del vehículo. Un ejemplo es el sistema de detección de vehículos en el ángulo muerto de los retrovisores.

Nivel 1: asistencia al conductor

Los vehículos que se incluyen en este nivel tienen asistentes a la conducción que pueden controlar el movimiento lateral o longitudinal, nunca los dos a la vez. Unos dispositivos de este tipo son, por ejemplo, el programador de velocidad activo -controla el movimiento longitudinal- o un asistente de ayuda al aparcamiento de los que solo puede accionar el volante -el conductor opera los pedales-.

Ford Mustang Mach-E | FORD

Nivel 2: automatización parcial de la conducción

En este nivel, los vehículos tienen asistentes a la conducción que pueden controlar el movimiento lateral y también el longitudinal. El conductor es el único responsable de la conducción porque estos asistentes tienen un ámbito de uso limitado y además el vehículo no está preparado para ejecutar una respuesta ante la detección de obstáculos imprevistos.

Un sistema de mantenimiento en el centro del carril trabajando junto a un programador de velocidad activo es un ejemplo de automatización de nivel 2. También lo es un asistente de conducción en atascos y algunos de ayuda al aparcamiento que operan el volante y los pedales.

El primer coche con un nivel 2 fue el Mercedes-Benz Clase S 2013. Los modelos de Tesla, como el Model X, también son nivel 2, al igual que otros modelos de las marcas Audi, BMW, DS, Ford, Jaguar, Hyundai, Land Rover, Lexus, Nissan, Peugeot, SEAT y Volvo, entre otras.

Ford Mustang Mach-E | FORD

¿Es legal en España?

Sí, en España es legal. También lo es en Alemania, Canadá, Estados Unidos y Reino Unido (excepto en Irlanda del Norte).*

Ford es el primer fabricante que recibe en nuestro país la autorización del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en colaboración con la Dirección General de Tráfico, para introducir la conducción sin manos con la vista en la carretera en autopistas y autovías.

* Datos en el momento de la publicación.