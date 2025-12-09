Test a fondo Mercedes-Benz EQS 450+: la berlina de representación eléctrica según la marca de la estrella

El que fuera tercer modelo de la familia eléctrica de Mercedes es una berlina de representación eléctrica que promete más de 800 kilómetros de autonomía en su versión 450 + en ciclo WLTP donde lo que más destaca su su interior: mucho más que una gran pantalla.

El Mercedes EQS tiene dos niveles de acabado: el Electric Art (con tapicería específica de cuero y asientos confort) y el AMG Line Interior, más deportivo. De la misma manera, el salpicadero tiene dos configuraciones. La primera de ellas estará formada por un cuadro de instrumentos digital de 12,3 pulgadas y una pantalla de 12,8 pulgadas, que ocupa la consola central y el túnel de transmisión.

Mercedes EQS | MB

La segunda es el gran atractivo del Mercedes EQS: el sistema MBUX Hyperscreen. O lo que es lo mismo: una pantalla de 1,41 metros de ancho que ocupa todo el salpicadero y se divide en tres zonas (un cuadro de instrumentos con tecnología LED y dos pantallas más OLED). Como vemos en las imágenes, está integrada en el tablero de instrumentos y encuadrada por un marco en color Silver Shadow, una banda de difusores, aireadores laterales con forma de turbina y una franja de cuero.

Las plazas traseras

Aunque el diseño se basa en dos tonos (azul y naranja), el conductor puede elegir cómo quiere que le muestren la información en función del estilo elegido (discreto, deportivo y clásico) o del modo (navegación, asistencia y servicio). El Head-up Display tiene, al mismo tiempo, dos formatos. La personalización no termina aquí. El sistema de sonido, cuenta con hasta tres perfiles que se podrán adaptar al estado de ánimo del conductor y a la presión del pedal del acelerador, a la velocidad o a la recuperación de energía.

Mercedes EQS | MB

Por otro lado, el Mercedes EQS cuenta con el sistema Energizing Air Control Plus, que incluye un filtro HEPA capaz de impedir la entrada de bacterias en el interior. Y, por último, las plazas traseras llevan una configuración independiente porque, al ser un modelo eléctrico, no hay túnel de transmisión. Estarán equipadas con reclinación eléctrica del respaldo, iluminación ambiental y su propio sistema de infoentretenimiento MBUX High-End Plus compuesto por dos pantallas de 11,6 pulgadas y una tableta opcional.

Esta berlina eléctrica tiene una batería de 118kWh de capacidad útiles. Según la marca, las tres esta versión tiene una autonomía que oscila entre 686, 807 (unidad de prueba) y 785 km, según el ciclo WLTP.

Mercedes EQS | MB

Si por una cosa destacan los coches eléctricos es por su silencio en marcha. Y este lo lleva a otro nivel, junto con un arsenal tecnológico casi de ciencia ficción, con una alta seguridad y potencia para todo lo que quieras. Y, por fin, con una autonomía que nos permite viajar sin problemas.

Claves para el éxito

El mercado de coches eléctricos es cada vez más amplio, y la demanda de este tipo de vehículos no para de crecer. Sin embargo, fabricantes tan representativos como Mercedes se tomaron su tiempo a la hora de desarrollar alternativas de este tipo, aunque todo parece indicar que la espera ha merecido la pena: coches como el nuevo Mercedes EQS suponen un punto de inflexión, que vamos a desgranar en 4 puntos clave:

Mercedes EQS | MB

• 1. Diseño

El diseño del nuevo mercedes EQS no deja indiferente: no se parece a nada de lo que hayamos conocido en Mercedes, con líneas fluidas y aerodinámicamente muy trabajadas, trazos suaves y fluidos. Destaca su frontal, completamente cubierto, y sobre todo su lateral, con una caída del techo muy marcada. El nuevo EQS mide más de 5 metros, por lo que se sitúa al mismo nivel que la Clase S, y gracias a sus múltiples elementos cuidadosamente diseñados el EQS es el vehículo más aerodinámico de la historia, con un coeficiente de penetración Cd de 0.2.

Mercedes EQS | Mercedes EQS

• 2. Interior

El habitáculo del EQS está diseñado para que nadie qeche de menos al Clase S: el lujo es la nota dominante, con espacio más que de sobra, materiales de primera categoría y el salpicadero mas innovador del mercado, compuesto por una única pantalla que recorre todo el ancho del interior, contando con cuatro displays integrados en un único panel.

Mercedes EQS | MB

• 3. Mecánicas

El Mercedes EQS berlina está disponible en tres versiones: EQS 350 y EQS 450+ EQS 500 4 Matiq, las dos últimas con una enorme batería y una capacidad bruta de 118 kWh, capaz de recargarse a 200 kW de potencia máxima. Las potencias son de 290 CV, 360 CV y 449 CV, respectivamente.

Mercedes EQS | MB

'Estratosférico' hermano mayor

Mercedes-Benz está cumpliendo su promesa de contar con un amplio y generoso elenco de vehículos eléctricos, y con miramientos a no detenerse ahora. Prueba de ello es el innovador y revolucionario Mercedes-Benz EQS, la primera berlina eléctrica de la marca que, además de acogerse al mayor lujo, se ofrece también en variante deportiva. Así lo demuestra el Mercedes-AMG EQS 53, que está ya disponible en España desde 171.050 euros.

Mercedes EQS | MB

No, no es un precio ni muchísimo menos apto para todo los públicos, pero es el desembolso que las marcas han estipulado para poder acceder a la deportividad eléctrica. Y es que, por mucho que el EQS sea una berlina lujosa que prima por el confort, esta variante AMG coquetea con los 700 CV.

A nivel estético ya encontramos ciertos aspectos que delatan su condición, tales como la ya característica parrilla panamericana, elementos aerodinámicos específicos y llantas de 21 pulgadas. El habitáculo hace lo propio con un volante y asientos AMG, y mantiene el mismo nivel tecnológico de la mano de la Hyperscreen.

Mercedes EQS | MB

Pero el verdadero punto álgido del Mercedes-AMG EQS 53 reside en su apartado mecánico. Aquí se instauran dos motores que, de manera conjunta, desarrollan 658 CV, cifra que aumenta hasta los 761 CV -y el par hasta los 1.020 Nm- durante unos segundos gracias a la función boost.

Precios Mercedes EQS