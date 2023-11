Prueba del Honda ZR-V e:HEV: un SUV híbrido con alma de deportivo

Uno de los motivos que mueve a los conductores a comprarse un coche híbrido, es la intención de ahorrar dinero en combustible, y en Europa ya se venden más híbridos que diésel. En esta ocasión, vamos a conocer qué ventajas tiene esta tecnología probando el nuevo Honda ZR-V. Parece que este cambio es muy reciente, pero el primer híbrido que llegó a Europa lo hizo en 1999.

Era un coche que parecía llegado del Siglo XXII. Medio nave espacial, medio coche que se movía con un motor de gasolina de 72 caballos, que tenía la ayuda de otro pequeño motor eléctrico, de 14 caballos. El Insight pesaba solo 890 kilos y en acción sonaba tal y como escuchamos en el vídeo.

La tecnología e:HEV Full Hybrid cuenta con un motor de combustión en la parte delantera, que se desconecta a baja velocidad y entra en acción al ir más rápido, cuando el motor eléctrico consume más, para asistirlo. Así, cuando ya vuelve a haber carga suficiente en la batería, puede volver a desconectarse. Su misión principal es suministrar energía al generador eléctrico que abastece a la batería. De esta manera, el sistema elige, de forma inteligente, cómo actúan los motores entre las funciones eléctrica, híbrida y de combustión.

Honda ZR-V e:HEV | Centímetros Cúbicos

Una tecnología fruto del aprendizaje de muchos años en la Fórmula 1 desarrollando todo tipo de motores, hasta llegar a la actual era híbrida. Una experiencia que han trasladado a los coches de calle. Como es el caso del HR-V, un bonito SUV coupé de estética retro y una medida de 4,3 metros que se mueve con esa tecnología híbrida autorrecargable, con 131 caballos, y dispone la etiqueta ECO de la DGT.

O en el CR-V, un SUV de 4,7 metros de largo con un motor de 184 caballos. Un coche que además de esta mecánica híbrida autorrecargable e:HEV con la etiqueta ECO, también tiene una versión híbrida enchufable con la misma potencia: 184 caballos, pero esta tiene la etiqueta CERO. Y, por último, en el que hemos podido probar recientemente: el ZR-V, que está a camino entre los otros dos. Es un SUV de tamaño medio, de 4,5 metros de largo, con motor híbrido autorrecargable e:HEV de 184 caballos y etiqueta ECO.

El nuevo Honda ZR-V es un SUV de estilo coupé. Es un Civic un poco más alto y ambos ofrecen detalles deportivos similares: la parilla de panal de abeja, los faros Full Led, la doble salida de escape, etc. La ventaja que tiene es que también tienes la sensación de ir sentado más bajo. No es como un SUV de los que parece que vas subido a un autobús de línea y vas sentado demasiado rígido, en el ZR-V la percepción de deportividad está conseguida.

Además, ofrece buena sensación de sujeción lateral y de seguridad en curva, a lo que se suma un completo equipamiento premium de alta calidad. Como dato de confort, los asientos delanteros son eléctricos, calefactables y tienen ocho posiciones. Destaca la pantalla de infoentretenimiento, de 9 pulgadas, con conexión inalámbrica para móviles y navegación 3D.

Honda ZR-V e:HEV | Centímetros Cúbicos

Ir cómodo en los asientos es importante, pero si no tienes un buen sistema de suspensión que pegue bien el coche a la carretera y que filtre bien los baches, es como si tienes un sofá en el salón de casa y no tienes un buen libro, un buen programa o una serie para disfrutar de él. Pero este no es el caso, la suspensión delantera McPherson y la trasera multibrazo le dan un punto muy equilibrado. Cómoda y con la dureza justa para poder desenvolverte bien en zonas exigentes.

El motor, con la tecnología híbrida de Honda e:HEV, es muy progresivo. No se nota ningún cambio de una función a otra, ni se percibe cuál de los motores está trabajando. Lo importante es que los 184 caballos, que desarrolla en total, tienen un consumo que no llega a los 5,8 litros a los 100. Lo que sí notas es el cambio en el comportamiento cuando lo conduces por distintos terrenos y seleccionas los diferentes modos de conducción: Snow, ECO, Normal o Sport. Tanto, que te olvides de que es un híbrido, porque es muy deportivo. Y también puedes personalizar la frenada regenerativa a través de las levas del volante.

Es un coche que puede parecer que es muy cómodo para viajar y para ir por ciudad y aprovechar el modo eléctrico. Pero también se comporta muy bien en zonas más difíciles. Habrá que preguntarle a Max Verstappen si para él también.

Quién mejor para probar su dinamismo deportivo que el tres veces campeón del mundo de Fórmula 1. El piloto del equipo Red Bull lo ha conducido por estas carreteras que aparecen en el vídeo, y viendo su cara sonriente parece que no se lo pasó mal. Si te lo encuentras en algún semáforo, no dudes en preguntarle su opinión sobre el nuevo Honda ZR-V e:HEV