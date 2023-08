La etiqueta CERO no te salvará de este nuevo impuesto que podría llegar a España

Era algo que se ya advertía meses atrás, pero se ha vuelto una realidad con más vehemencia en Francia, principal precursor de este nuevo impuesto. Y es que ante la masiva oleada de vehículos excesivamente pesados, diferentes ayuntamientos de Francia han decidido tomar cartas en el asunto, siendo el de París el último en hacerlo.

Y es que no fue hace mucho cuando el ayuntamiento de Lyon decidió aplicar una mayor tasa de pago en el aparcamiento para aquellos vehículos que superen cierto peso. Ahora París replica la fórmula para evitar que, entre otros, los coches eléctricos se beneficien injustamente.

El coche eléctrico sufre un nuevo impuesto que podría llegar a otros países

Siendo más concretos, la iniciativa de dicha votación ha sido del concejal del partido ecologista EELV, Frédéric Badina-Serpette, y con la que se da comienzo a una tarificación progresiva de aparcamiento desde el 1 de enero de 2024. Esta se llevará a cabo bajo criterios como motorización, peso y tamaño.

Esto se debe, principalmente, al aumento del peso medio de los vehículos y a la gran presencia de SUV en la capital francesa. Al fin de cuentas estamos hablando de un tipo de coche no solo más grande de lo normal en dimensiones, sino también en cuanto a peso.

No obstante, París también tiene en cuenta a aquellas familias numerosas con pocos recursos que, por necesidad, requieren de un vehículo grande. De esta manera, estas podrán beneficiarse de un descuento a la hora de estacionar. A su vez, y aunque los coches eléctricos no se librarán, gracias a su condición mecánica estos no experimentarán un aumento del precio a pagar por aparcar tan alto como el de los vehículos de combustión.

Sea como fuere, lo que está claro es que tamaño y peso son problemas que afectan directamente a las emisiones de CO2 de un vehículo. De esta manera, seguramente no solo sea Francia y sus ayuntamientos los que apliquen una medida similar en un periodo de tiempo más corto que largo.