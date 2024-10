Probamos el renovado Porsche 911, el primero de calle con tecnología híbrida

12 de septiembre de 1963. Porsche presenta el esperado sucesor del 356. Conocido en ese instante como 901, la marca de Stuttgart demostraba toda su ambición con un motor bóxer de seis cilindros, en lugar de cuatro, refrigerado por aire, y con 130 CV de potencia. De ahí nació el primer 911, nombre que se le dio al modelo cuando llegó al mercado en 1964. Y superó todas las expectativas. Tanto que, tras 60 años, siete generaciones y múltiples carrocerías, se ha convertido en una leyenda.

Ahora, en 2024, Porsche salta pantalla de nuevo en el juego de la renovación. Y no por la sorprendente renovación de su modelo talismán, sino, más bien, por la llegada a la gama del primer nueveonce de calle híbrido, un sistema de alto rendimiento presente en este 911 Carrera GTS.

Los cambios en la gama son mínimos, pero muy importantes, sobre todo, aerodinámicamente hablando. Nos encontramos con unos faros Matrix LED con el característico gráfico de cuatro puntos, unas aberturas de refrigeración mayores y una banda luminosa rediseñada con un arco integrado y el logotipo PORSCHE en la trasera.

En la versión GTS, los cambios también pasan por cinco deflectores activos de aire para la refrigeración, dispuestos verticalmente en el frontal y visibles desde el exterior, y otro deflector oculto a cada lado. Además de un escape deportivo específico GTS.

El habitáculo, ahora biplaza de serie, sigue siendo reconocible como un 911, pero es más tecnológico que nunca. Todos los comandos esenciales, como el arranque del coche o los modos de conducción, están orientados hacia el conductor, para mejorar su manejo y la seguridad que supone el no apartar la vista de la carretera. Algo a lo que también ayuda su nuevo cuadro de instrumentos totalmente digital, con una pantalla curva de 12,6 pulgadas altamente personalizable.

La gama mecánica y de carrocerías a elegir para este modelo es realmente amplia: numerosas combinaciones con estilo coupé, cabrio o Targa, y motores gasolina o híbridos. Sí, ya te lo he comentado antes, híbrido. Pero no es un sacrilegio que el 911 se haya sumado a la era de la electrificación.

El 911 Carrera sigue montando un motor bóxer de 3.0 litros con doble turbo, pero especialmente mejorado para alcanzar los 394 CV. Aunque la verdadera e innovadora novedad, es el sistema denominado T-Hybrid, con una potencia total de 541 CV. Podríamos decir que este sistema está dividido en cuatro: un motor bóxer de 3.6 litros de cilindrada de 485 CV; un pequeño sistema eléctrico entre el compresor y la turbina, que suma hasta 15 CV; un motor eléctrico con 54 CV acoplado en el cambio automático; y una batería de 1,9 kWh y 12 Voltios. ¿El objetivo? Mejorar las prestaciones, el rendimiento, dinamismo y conseguir la etiqueta ECO.

Y como este innovador motor híbrido es la principal novedad, toca ponerse a los mandos del Carrera 4 GTS con la carrocería Targa. Por eso también hay que protegerse del sol. Pero si lo que te pide el cuerpo es divertirte, bien porque te encuentras en una carretera con poco tráfico o te apetece hacer curvas de verdad, la sensación es súper deportiva.

Porque siempre percibes muchísimo aplomo y una seguridad extraordinaria. No hay que olvidar que estás conduciendo un 911. También es una gozada la seguridad que te aporta la respuesta del acelerador a la hora de adelantar en carretera porque el nuevo turbo eléctrico que incorpora la hibridación es una maravilla tecnológica que te aporta un nivel prestacional muy superior. Y como buen 911, como corre bastante, lo mejor que es capaz de hacer es meterse en un circuito.

Los 5.425 metros del increíble Circuito de Ascari, en Ronda, han sido los elegidos para comprobar si este modelo sigue siendo un 911 pese a la hibridación. Cambiamos de escenario. En pista nos subimos a la versión coupé del 911 Carrera GTS y siempre es emocionante llevar al límite la ingeniería Porsche en circuito. De hecho, este coche es un aparatazo porque hace 312 de velocidad punta y pasa de 0 a 100 km/h en tan solo 3 segundos. Es una auténtica maravilla exprimirlo. Desde Porsche aseguran que esta versión híbrida encaja en la filosofía del 911. De hecho, no me atrevo a decir si sí, o si no, porque, de hecho, no se nota que es un híbrido.

Otro elemento que se ha revisado a fondo en el 911 Carrera GTS es la suspensión, a lo que se suma, por primera vez, la dirección en el eje trasero de serie. Además, lo que ocurre es que todo es más directo, y en realidad la conducción resulta más fina porque el coche es más eficiente en todo. Y lo que sí vives cuando lo pruebas en circuito es que la estabilidad a altas velocidades es algo difícil de describir con palabras. El coche va completamente pegado al suelo.

Bueno, antes de que los más puristas comiencen a lanzar pestes por la electrificación de un modelo como este, os diré que lo que demuestra este coche es que no está reñida ni con la eficiencia ni con la deportividad. Vamos, que es bienvenida, porque aquí lo que se ha buscado es optimizar el rendimiento, ya sea en pista o en carretera. Y el objetivo se ha conseguido. De hecho, el objetivo no era gastar menos, si no correr más; y ocurren las dos cosas. Vamos, que es eficiente al cuadrado. Por lo tanto, lo único que se puede decir es que Porsche ha conseguido superar el reto, porque aquí lo que te encuentras es más potencia, más estabilidad, más precisión y más seguridad. Y todo en pos de conseguir más deportividad. Así que, ¡jugada maestra!

Gama 2024: Versión Potencia Tecnología Etiqueta

911 Carrera 394 CV GasolinaC

911 Carrera Cabriolet 394 CV GasolinaC

911 Carrera GTS541 CV HíbridoECO

911 Carrera GTS Cabriolet541 CV HíbridoECO

911 Carrera 4 GTS541 CV HíbridoECO

911 Carrera 4 GTS Cabriolet541 CV HíbridoECO