Ford Bronco: primer contacto con un TT 'genuinamente americano'

Nació en 1966, salvaje, sin domar, como los caballos de algunos estados americanos... es el Ford Bronco. Y ahora llega a Europa con el mismo espíritu. Su jefe de diseño, Paul Wraith, y el piloto especialista, Paul Swift, nos muestran de lo que es capaz esta 'criatura'. Pasando por obstáculos de piedras y madera, explorando sus posibilidades de desmontaje de puertas y techo, galopando a todo lo que da o bajando por esta impresionante pendiente... Divertido, ¿no?

Se ha construido para ser libre, el Bronco es un coche que busca el agarre donde no lo hay. Para eso tiene muchas cosas a su favor: una altura libre al suelo de 259 milímetros, unos bajos reforzados en acero o los neumáticos todoterreno de 33 pulgadas.

Su sistema de tracción total electrónico se llama GOAT, siglas de Goes Over Any Type of Terrain, es decir: 'pasa por encima de cualquier terreno'. Con cuatro modos de conducción para circular por carretera: normal, eco, sport y resbaladizo. Además de tener otros tres específicos para el campo: barro, arena y baja.

Con el 'modo baja', es como pilotar un coche de carreras de la Baja 1000. Se inspira en esa carrera, la carrera Offroad más larga del mundo, que recorre el desierto de la Baja California, en México. Las sensaciones que ofrece con este modo, son desde luego, de coche de competición.

En Estados Unidos se vende con dos o cuatro puertas laterales y tres tipos de motores: un 2.3 litros de 304 CV, un V6 2.7 de 335 CV y un 3.0 de 406 CV. En España llega el de cuatro puertas, con 4,81 metros de largo y motor 2.7 biturbo, con caja de cambios de 10 velocidades y versión con tracción total con reductora.

En definitiva, el Ford Bronco es un coche pensado para pasarlo bien, para no ponerse límites y para que quede manchado de barro al final de cada jornada. Incluso tiene un buen rendimiento en zonas exigentes con agua. Sin duda alguna el Bronco es un animal para disfrutar en libertad.