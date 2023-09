Es uno de los polivalentes más accesibles y ahora estrena gama para España

El Citroën C3 estrena en este mes de septiembre la nueva gama 2024 que destaca por aumentar la dotación de serie para conseguir un conjunto más apetecible para los usuarios. Se mantienen los motores ya conocidos siempre de combustión con la etiqueta ambiental “C” que otorga la DGT.

El nivel de acabado más sencillo se denomina You. De serie cuenta con los faros EcoLED, tapacubos en llanta de 15 pulgadas, aire acondicionado, sistema de sonido con radio DAB, bluetooth, USB, ordenador de viaje, pack You Blanco, alerta de carril involuntaria, faros antiniebla, asiento posterior abatible, elevalunas eléctricos, etc.

En un escalón intermedio se sitúa el nuevo Plus. Añade a lo anterior el climatizador automático, elevalunas eléctricos en las puertas traseras, sistema multimedia con pantalla táctil de 7 pulgadas, Apple CarPlay, Android Auto, molduras laterales “estilo airbumps”, tapacubos en llanta de 16 pulgadas, sensor de lluvia, encendido automático de luces, etc.

Por último el nivel Max suma las llantas de aleación de 16 pulgadas, el sensor de aparcamiento trasero, apoyabrazos central delantero, techo en color a contraste, tapizado de diseño exclusivo con inserciones en símil piel, cristales sobretintados, elevalunas “One Touch” con función antipinzamiento, etc.

La oferta de motores incluye el conocido bloque 1.2 Pure Tech de 83 CV como opción de entrada, la variante de ese bloque con turbo y 110 CV tanto con caja manual como automática de seis velocidades, y el diésel de 100 CV exclusivamente ligado a la caja de cambios manual. Los precios recomendados arrancan en los 15.615 € sin incluir todos los descuentos.

