El único coche que se "encoge" para que aparques en cualquier sitio

Actualmente, los nuevos vehículos son cada vez más grandes, lo que complica encontrar aparcamiento en la calle y aumenta la frecuencia de los atascos. A pesar de que los SUV siguen siendo populares y los vehículos continúan creciendo, la start-up City Transformer presenta un nuevo vehículo que puede solucionar todos estos problemas.

¿Quién no ha estado buscando aparcamiento y ha visto un sitio en el que por poco no cabe su coche? Con la propuesta de City Transformer, eso no ocurre, gracias a su innovador sistema de cambio de dimensiones que tiene el nuevo vehículo.

City Transformer CT-2 | City Transformer

El CT-2 es un pequeño automóvil eléctrico resultado del desarrollo del prototipo de vehículo ecológico que presentó la marca hace algunos años. Este vehículo se sitúa entre un microcoche y un automóvil convencional, pero lo inusual es que su anchura se adapta a las necesidades de la vía.

Para que el vehículo cuente con una mayor estabilidad al incrementar la velocidad, se ensancha veinte centímetros de cada lado. Con un innovador sistema que deja aflorar los protectores laterales del vehículo moviendo las ruedas hacia fuera, lo que le permite alcanzar 1,40 metros de anchura.

Sin embargo, en caso de que estemos buscando aparcamiento o vayamos a pasar por un lugar angosto, el vehículo puede activar este sistema de manera inversa, y pasar a tener un ancho de solo un metro.

Aunque es más pequeño que un vehículo convencional, la marca asegura que los ocupantes contarán con gran comodidad y seguridad en sus dos plazas, con una configuración de asientos en línea.

En cuanto a sus dimensiones, son reducidas, ya que de largo mide 2,5 metros y la distancia entre ejes es de 1,80 metros, un metro menos que un Renault Twingo. En altura, se queda en solo 1,58 metros.

En lo que respecta a su batería, este pequeño biplaza cuenta con dos motores duales de 15 kW de potencia, los cuales le permiten alcanzar una velocidad máxima de 90 km/h y una autonomía que oscila entre los 120 y los 180 km, dependiendo de diversos factores como la velocidad, el uso del aire acondicionado u otros elementos eléctricos del habitáculo.

Al igual que su antecesor, será un vehículo ecológico no solo porque es eléctrico, sino también porque está fabricado con materiales biodegradables y fibras naturales. Aunque todavía no está en el mercado, llegará el próximo mes de junio con un precio inicial de 16.000 €.