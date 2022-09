Google Maps te mostrará ahora la ruta más ecológica hasta tu destino

Más información Google Maps te avisará sobre puntos conflictivos para reducir accidentes

A buen seguro lo has utilizado más de una vez, no solo para tus desplazamientos a pie o para ver las alternativas que tienes para llegar desde un punto A a un punto B utilizando el transporte público. Google Maps también seguro que te ha sacado en más de una ocasión de algún lío cuando te encontrabas al volante, a la hora de encontrar una calle o simplemente para ver la ruta para llegar a tu lugar de destino.

Sus opciones de configuración permitían hasta ahora emplear rutas más cortas, sin peajes o la opción más rápida, la cual también reflejaba los problemas de tráfico que pudieran surgir, ya sean por obras o accidentes. Sin embargo, desde ahora también se ha podido ver que hay una opción más que hasta ahora no se encontraba disponible en Europa y que se extenderá paulatinamente a todos los países del continente: la ruta más ecológica.

Esta opción que hace ya algún tiempo que se encuentra disponible para el mercado estadounidense, nos permitirá conocer cuál es el camino más sostenible en el que podremos ahorrar más respecto a las otras alternativas disponibles, lo que tendrá en cuenta las características de la ruta y los límites de velocidad de las mismas, algo que no solo repercutirá en el medioambiente, sino también en nuestros bolsillos, ya que viene consigo la opción de reducir nuestro consumo de combustible o de electricidad ya que nos dará opción de elegir el sistema de propulsión de nuestro vehículos y si se trata de motor térmico de gasolina o diésel, si es híbrido o si se trata de un eléctrico.

La EcoRoute de Google llega a Europa | Google

Evidentemente, si seleccionamos la ruta más ecológica a través de Google Maps, no siempre coincidirá con la más rápida y eso no quiere decir que si no tenemos un estilo de conducción que se ajuste a estas situaciones, el consumo puede dispararse de todas formas casi tanto o más como si hubiésemos optado por otro itinerario. La pregunta en cambio puede considerarse cuando ayudados por la aplicación podemos tener conciencia de lo que supone uno u otro trayecto, o lo que es lo mismo; que unos pocos minutos de diferencia pueden convertirse en una brecha en el uso de combustible (en términos relativos) más que destacable.

La presentación de esta nueva actualización para el Viejo Continente ha venido acompañada en este caso de datos estimados por parte de la compañía sobre la reducción en gases contaminantes que pueden haber conseguido los conductores de Estados Unidos y Canadá desde que esta se encuentra disponible en Norteamérica: más de medio millón de toneladas de emisiones de carbono, una cifra que, de ser cierta, demuestra cómo con pequeños gestos, todos podemos hacer mucho para ser más eco-friendly con el planeta.

Por el momento y como ya dejábamos entrever más arriba, han comenzado a incluir las rutas ecológicas en Alemania, sin embargo, se espera que llegue a cerca de 40 países europeos, entre ellos España.

