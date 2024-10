Es sencillo como pocos y la ciudad será su único terreno, pero costando 10.000 € es uno de los eléctricos más lógicos

El coche eléctrico, pese a ser odiado por muchos, tiene numerosas ventajas y puntos fuertes. Uno de ellos es, sin lugar a dudas, su uso en ciudad, pero cuando un coche urbano se vuelve un producto muy caro carece de sentido. Es por ello que los eléctricos como el Dacia Spring cobran mucho sentido, especialmente porque es un coche sencillo que rara vez podrás sacar de la ciudad pero que puede ser tuyo por 10.890 euros.

Lo mejor de todo es que se trata de un precio al contado con MOVES aplicado, siendo la propia Dacia la encargada de adelantar los 7.000 euros de ayuda máxima. Así, aunque se trate de un coche bastante modesto, puede ser la solución urbana definitiva.

Dacia Spring | Dacia

Eso sí, para hacerlo nuestro por 10.890 euros debemos acogernos a una configuración concreta. Esto pasa por optar por el motor de 45 CV y el acabado Expression, siendo recomendable estirar el presupuesto 2.000 euros e ir a por el de 65 CV y acabado Extreme.

Sea como fuere, el primer acabado nos ofrece un equipamiento de serie conformado por elementos como llantas de 14 pulgadas, faros LED, ayuda al aparcamiento trasero, aire acondicionado, cuadro de mandos digital de 7 pulgadas y base para el móvil entre otros.

Dacia Spring | Dacia

En lo que a mecánica se refiere, el Spring de acceso recurre a un único motor eléctrico que desarrolla 45 CV y 125 Nm de par. Son cifras que permiten un 0 a 100 en 19,1 segundos y una velocidad punta de 125 km/h. Prestaciones modestas y que limitan prácticamente al eléctrico de Dacia a un uso urbano, así como su autonomía de 225 kilómetros por cortesía de una batería de 26,8 kWh de capacidad.

Ahora bien, ¿realmente no hay trucos en la oferta de Dacia? Lo cierto es que no ya que los 10.890 euros que pide la firma rumana son al contado, incluso adelanto la ayuda del Plan MOVES III. No obstante, existe la posibilidad de financiar la compra y de hacernos con un Spring por 65 euros al mes.