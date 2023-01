El Peugeot 2008 arranca el año con interesantes promociones

Gracias a las promociones el Peugeot 2008 parece que podrá arrancar el 2023 con fuerza al ofertar un automóvil muy completo a un precio interesante. No hay que olvidar que ya el año pasado ya fue uno de los coches más vendidos del mercado español gracias a un diseño rompedor y una dotación completa.

Durante el mes de enero los interesados en el Peugeot 2008 podrán adquirirlo desde 21.390 €. Esta tarifa contempla el ahorro del mes y el descuento por financiar con la marca en unas condiciones específicas que te aconsejamos consultes en un concesionario de la marca. Lo interesante es que en esta ocasión no se requiere entregar un vehículo usado.

Peugeot 2008 | Peugeot

La versión promocionada está asociada al motor 1.2 Pure Tech de 100 CV que se combina con una transmisión manual de seis velocidades. Es una propuesta de buen rendimiento y que además no gasta mucho en líneas generales. La parte más negativa es que se conforma con la etiqueta ambiental C aunque si no vives en una gran ciudad, no es un problema.

El nivel de acabado Active es el más sencillo pero ya cuenta de serie con los faros EcoLED, el control de crucero con limitador o las llantas de aleación. Sin coste también son el sistema multimedia con pantalla táctil con Apple CarPlay y Android Auto, la alerta de carril, detector de fatiga, lector de señales, etc. Es, por tanto, un básico muy equilibrado.