La perfección según Alemania, el 911 GT3 y GT3 Touring

El que para muchos es el coche perfecto para su garaje está de vuelta con una nueva versión. Porsche ha mostrado las primeras imágenes de su 911 GT3 correspondiente a la generación 992.2, renovando así uno de sus deportivos más icónicos. Uno que además cumple un cuarto de siglo de vida, dado que ya hace 25 años que salió el 911 GT3 original, basado en aquel 996 con ‘morro de huevo frito’ que compartía con el Boxster en el momento en el que Porsche comenzó a levantar el vuelo. La marca de Stuttgart ha presentado tanto el GT3 con alerones como la versión Touring, con una estética más parecida a la delos 911 clásicos.

Porsche 911 GT3 992.2 | Porsche

No se trata simplemente de un lavado de cara a nivel estético, como cabría esperar de Porsche, sino que también hay pequeños cambios aerodinámicos, mejorándose el flujo de aire tanto en la carrocería como en los bajos para hacer el coche más eficiente y mejor que antes para su uso en circuitos. Hay cambios en el eje delantero de manera que en frenada el morro se inclina menos, mientras que la caja de cambios tiene una relación un 8% más cerrada tanto para la caja PDK de 7 velocidades como para el cambio manual GT de 6 velocidades.

En lo que respecta al motor sí que no hay cambios, pues seguimos teniendo el conocido 4.0 bóxer seis en línea de aspiración natural con 503 CV de potencia y 450 Nm de par motor, diseñado con 2 filtros y 4 catalizadores para cumplir con las actuales normas de emisiones. La culata se ha revisado para dar más rendimiento a altas vueltas además de optimizar los refrigeradores de aceite y las mariposas. Acelera de 0 a 100 km/h en 3,4 segundos, alcanzando una velocidad máxima de 311 km/h con la PDK – con la caja GT de 6 velocidades su 0 a 100 km/h es de 3,9 segundos, pero su velocidad máxima aumenta hasta los 313 km/h.

Porsche 911 GT3 992.2 Touring | Porsche

Además de que se presenta por primera vez el 911 GT3 y el GT3 Touring juntos de entrada, el GT3 Touring ofrece la posibilidad de equipar de manera opcional las plazas traseras, siendo un coche enfocado a la carretera y no tanto a los circuitos. Esto se refleja también en los paquetes disponibles, si bien el Touring cuenta con el paquete Leichtbau que, entre otras cosas, incluye llantas de magnesio que reducen la masa no suspendida en 9 kg (ya de por sí equipa llantas de aluminio con una pintura plateada ligera que reduce en 1,5 kg la masa no suspendida con respecto al GT3 anterior).

El 911 GT3 con alerones, por otro lado, tiene disponible de manera gratuita el paquete Clubsport con jaula de seguridad de acero, arneses de 6 puntos y extintor de mano, aunque se pide como requisito pedir los asientos de baquet aligerados. También tiene disponible el paquete Weissach (novedad importante, procedente del GT3 RS), que añade las mencionadas llantas de magnesio, barra antivuelco, acoplamientos, techo, laterales del alerón trasero y otros elementos en el exterior, todos ellos fabricados en plástico reforzado con fibra de carbono (CFRP). Asimismo, en el interior encontramos recubrimiento de cuero y Race-Tex, un material que reduce los deslumbramientos por rayos del sol rebotando sobre las superficies.

Porsche 911 GT3 992.2 | Porsche

Se trata de un coche muy especial, un superdeportivo que ronda los 1.428 kg en vacío, lo que implica una relación peso/potencia de unos 2,8 kg/CV. En sus dos sabores, no deja de ser uno de los más deseados para el garaje de los sueños de muchos amantes del motor en todo el mundo.