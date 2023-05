Medio siglo después, Maserati se despide de los motores V8

Está siendo una época de despedidas, especialmente para industria motriz que se acerca al final de este lustro empujada a una electrificación acelerada con el objetivo de cumplir con los exigentes requisitos establecidos especialmente por la Comisión Europea. Esto nos ha llevado por ejemplo a ver cómo Bentley comienza a decir adiós paulatinamente a su V12, como McLaren se asocia a Ricardo para crear su nuevo V8 híbrido y cómo Lamborghini despide a uno de sus últimos estandartes en cuanto a la combustión pura, el Huracán.

Otro de las grandes marcas italianas también está cerrando una etapa y la propia Maserati ha querido confirmarlo al anunciar la llegada de una edición ‘Ultima’ de dos de sus modelos más especiales alimentados por el propulsor V8. Con la electrificación completa de la firma del tridente de cara a 2030, la decisión de prescindir del bloque de ocho cilindros parecía que no tardaría demasiado en llegar.

Así ha sido, con el fabricante confirmando en su última nota de prensa que el final de la producción de dicho propulsor llegará a finales de este mismo 2023 y que la venta de las últimas unidades debería extenderse únicamente hasta 2024. Se trata de un momento para la historia de Maserati, ya que el primer V8 que emplearon para uno de sus modelos de carretera se remonta al año 1959 y al espectacular Maserati 5000 GT.

El V8 cesará su producción tras más de 50 años en uso | Maserati

Es por tanto hora de decirle adiós a esta última generación de motores con dicha configuración a través de dos ediciones especiales que han sido bautizadas con el nombre de ‘Ultima’, concretamente el Maserati Ghibli 334 Ultima y el Levante V8 Ultima, los cuales serán presentados el próximo mes de julio cuando la compañía, al igual que otras muchas del sector, se den cita en las instalaciones de Lord March para el fin de semana el Festival de la Velocidad de Goodwood.

No se conocen muchos más detalles acerca de las características de ambos modelos, pero es de esperar que no haya demasiados cambios y se decida mantener lo más inalterados como sea posible los bloques V8 biturbo de 3.8 litros que emplean. El testigo no sólo será portado a partir de ahora por los modelos 100% eléctricos de la compañía, sino también por el V6 biturbo de 3.0 litros denominado ‘Nettuno’ que ya emplean algunos modelos del catálogo de la marca.