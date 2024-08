Habrá modelos Audi sin los 4 aros, aunque sólo en el mercado chino

¿Os imagináis modelos de Audi sin el logotipo de los cuatro aros delante o detrás? Pues parece que eso mismo es lo que va a suceder en el futuro próximo, aunque será complicado que lo veas por las calles…pues sólo sucedería en China. Estos Audi sin los cuatro aros serían parte de la nueva generación de vehículos eléctricos que desarrollará en una plataforma conjunta por y para China junto con uno de sus principales socios, SAIC (la misma SAIC Motor dueña de MG). Con SAIC también han fabricado allí el Q5 e-tron, mientras que con FAW han desarrollado tanto el Q4 e-tron como el Q6 e-tron que se vende exclusivamente en China.

Audi A6 e-tron | Audi

El motivo de esta decisión se debe a una ‘consideración de la imagen de marca’, tal como reporta Reuters. Además, esta decisión refleja que se depende más en suministradores locales y en tecnología ‘Made in China’ en lugar de contar con una imagen de marca extranjera, si bien precisamente Volkswagen ha sido la gran dominante en China hasta no hace mucho. No obstante, en los últimos años las marcas chinas, a base de desarrollo tecnológico y un gran enfoque en tecnologías de infoentretenimiento en el campo de los SDV (vehículos definidos por software) están tomando la delantera, empezando por la actual líder, BYD.

En China, Audi quiere reforzar su posición puesto que en el primer semestre de 2024 apenas ha vendido menos de 10.000 coches eléctricos. Otras marcas Premium ‘locales’, como la Zeekr propiedad de Geely (misma dueña de Volvo, Polestar, Lotus o Lynk & Co) o NIO han logrado cifras ocho veces superior. Para contraatacar, Audi tiene previsto lanzar hasta nueve modelos nuevos de aquí a 2030. Los Audi eléctricos que ya están en estos momentos en el mercado, como los Q4, Q5 y Q6 e-tron mencionados, mantendrían el icónico logo que proviene de la Auto Union de los tiempos de entreguerra (los cuatro aros simbolizando a Audi, Horch, DKW y Wanderer).

Audi A6 e-tron | Audi

Según varias fuentes, estos coches pertenecientes a la nueva plataforma desarrollada entre Audi y SAIC no llevarían el logo de los cuatro aros, sin especificarse si llevarían otro logo o simplemente llevarían las letras de Audi con la tipografía ya conocida. SAIC afirma que estos coches serían auténticos Audi, manteniendo el ADN de la marca que nos ha traído los modelos de la gama e-tron - además de modelos exclusivos para el mercado chino, como es el caso del Q6L e-tron que es en esencia un Q6 de batalla extendida.

Para saber la identidad que portarán estos nuevos modelos desarrollados entre Audi y SAIC habrá que esperar hasta el mes de noviembre, cuando se muestre el prototipo que anticipe estos nuevos vehículos eléctricos. Lo que sí se sabe es que utilizarán baterías procedente del fabricante chino CATL y que utilizarán sistemas ADAS procedentes de la startup china Momenta.