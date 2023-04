Ford quiere que tu Mustang revolucione su motor 'a distancia'

Los adictos a la tecnología que suelen reflejar su amor por los gadgets también a través de sus automóviles no dudan nunca a la hora de enseñar cómo sus vehículos son capaces de aparcar o circular por sí mismos, cómo puedes controlar la climatización de forma remota o incluso, para los más gamers, cómo se puede jugar en las gigantes pantallas táctiles del sistema infoentretenimiento. Ford también se ha convertido en uno de esos fabricantes que no dudan a la hora de contentar a este tipo de clientes, algo que no sólo va a quedar patente en el Ford Mustang Mach-E, su gran emblema dentro de la electrificación, sino que también promete estar disponible en su muscle car.

La última generación del Ford Mustang vio la luz el pasado mes de septiembre, con algunas novedades estéticas que se complementaban con las nuevas especificaciones de los motores, tanto la versión EcoBoost turbo como la opción V8 atmosférica. Los ingenieros de la firma del ovalo ya idearon en su momento una opción para bajar los decibelios producidos por el ‘Pony’ como forma de no molestar a los vecinos por las mañanas, pero ahora, la nueva idea de los de Detroit está en las antípodas.

Ford ha confirmado que se ha incluido la nueva función denominada como Remote Rev, que tal y como indica ambas palabras en inglés, permitirá al propietario del Ford Mustang revolucionar de forma remota el bloque térmico de su modelo, ya sea en su versión V8 con caja de cambios automática como los 2.3 EcoBoost equipadas por el Active Exhaust. De esta forma, podrás emplear el mando para poder subir de rpm el ICE siempre y cuando este haya alcanzado ya la temperatura óptima y no con un arranque en frío.

De esta forma el encargado de accionar el control remoto podrá pulsar los botones de bloqueo y desbloqueo de forma secuencial dentro de un rango de tiempo de tres segundos lo que llevará a que el motor ascienda hasta las 2.000 rpm. Esa será la señal de que la función se encuentra activa después de haberlo realizado correctamente. En este caso, si vuelves a apretar el desbloqueo y el bloque de forma sucesiva de nuevo, entonces el propulsor dará tres acelerones consecutivos que llevará a subir de vueltas hasta las 5.000 rpm. Tras esto, se volverá al ralentí como forma de proteger el motor.

En el pasado ya hemos visto a otros grandes superdeportivos europeos pagar en sus propias ‘carrocerías’ el haberse excedido a la hora de hacer esas muestras de poderío a base de dar acelerones que dejen entrever alguna que otra deflagración a través de la salida del escape. En Ford no quieren sustos, por lo que es de prever que se haya optado por el lado de la seguridad en este sentido.