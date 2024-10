No te lo esperabas, pero este prototipo SUV puede ser el anticipo del próximo superventas francés

Citroën ha sorprendido a muchos en este Salón de París 2024 con la presentación de su C5 Aircross Concept, un prototipo de un amplio SUV del segmento C (podríamos denominarlo a caballo entre el C y el D, dado que ya tienen los C4 y C4 X en el segmento C). Es un prototipo basado sobre la plataforma STLA Medium y que su paso a coche de producción es más que probable, pudiendo equipar toda clase de mecánicas: tanto de combustión tradicionales como mecánicas híbridas (seguramente utilizando, como muchos modelos del Grupo Stellantis, el 1.2 turboalimentado adaptado a mecánicas híbridas con un 40% de componentes nuevos entregando entre 100 y 136 CV) o incluso versiones 100% eléctricas.

Citroën C5 Aircross Concept 2024 | Citroën

Este prototipo parece sencillo a simple vista, pero esconde muchos trucos de diseño. Se ha retrasado el voladizo trasero y el techo mientras que la altura se ha tratado de controlar (1,66 de alto) para no afectar demasiado al coeficiente aerodinámico (lo cual incide en el consumo y, en el caso de versiones de combustión e híbridos, en las emisiones de CO2), además de rebajar la altura del capó para reducir la superficie frontal que penetra en el aire.

Mide 4,65 metros de largo (15 cm más que el actual C5 Aircross) y trata de maximizar el espacio interior, con un portón trasero vertical para maximizar el espacio disponible en el maletero. También es más musculado que el modelo que conocíamos hasta ahora, lo que da lugar a mucho espacio para los ocupantes en el interior, además de contar con el nuevo frontal de la marca con tres puntos en la firma luminosa (sin ser tan único como en los C4 y C4 X también mostrados en París). También incorpora los Citroën Light Wings, en los que los propios pilotos traseros sirven para canalizar el flujo de aire.

Citroën C5 Aircross Concept 2024 | Citroën

Será en 2025 cuando veamos todas las innovaciones del C5 Aircross Concept al completo, pues la marca del doble chevrón se guarda algunas cartas bajo la manga. Lo que se busca, en definitiva, es un SUV con el que viajar por carretera con la comodidad de un salón. Y de eso en Citroën saben - no en vano, lo han conseguido con diferentes modelos, pudiéndonos remontar hasta el mítico Citroën DS23 y su casi mágica y bastante añorada suspensión hidroneumática.